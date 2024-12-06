В Санкт-Петербурге спустя 25 лет нашли убийцу пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве, совершенном в 1999 году
Следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве, совершенном в 1999 году Фото:

В Санкт-Петербурге задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, которое произошло еще в 1999 году. По данным следствия, мотивом преступления стало ограбление.

«В июле 1999 года в квартире на Северном проспекте было обнаружено тело пенсионерки с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“», — сообщил источник «РЕН ТВ». Долгое время преступление оставалось нераскрытым. 

По версии следователей, 25 лет назад подозреваемый проник в квартиру пожилой женщины через форточку, чтобы совершить кражу. Незаметно пробраться не удалось, его заметила хозяйка жилья. Вор, испугавшись обнаружения, напал на пенсионерку и нанес ей более десятка ножевых ранений. Жертва скончалась на месте, а мужчина обокрал квартиру и скрылся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, которое произошло еще в 1999 году. По данным следствия, мотивом преступления стало ограбление. «В июле 1999 года в квартире на Северном проспекте было обнаружено тело пенсионерки с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“», — сообщил источник «РЕН ТВ». Долгое время преступление оставалось нераскрытым.  По версии следователей, 25 лет назад подозреваемый проник в квартиру пожилой женщины через форточку, чтобы совершить кражу. Незаметно пробраться не удалось, его заметила хозяйка жилья. Вор, испугавшись обнаружения, напал на пенсионерку и нанес ей более десятка ножевых ранений. Жертва скончалась на месте, а мужчина обокрал квартиру и скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...