В Санкт-Петербурге спустя 25 лет нашли убийцу пенсионерки

В Санкт-Петербурге задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, которое произошло еще в 1999 году. По данным следствия, мотивом преступления стало ограбление.
«В июле 1999 года в квартире на Северном проспекте было обнаружено тело пенсионерки с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“», — сообщил источник «РЕН ТВ». Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
По версии следователей, 25 лет назад подозреваемый проник в квартиру пожилой женщины через форточку, чтобы совершить кражу. Незаметно пробраться не удалось, его заметила хозяйка жилья. Вор, испугавшись обнаружения, напал на пенсионерку и нанес ей более десятка ножевых ранений. Жертва скончалась на месте, а мужчина обокрал квартиру и скрылся.
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