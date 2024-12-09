Фельдшеры Копейска массово увольняются из скорой помощи

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, перекур, защитный костюм, оградительная лента, фельдшер, скорая помощь
Медики готовы вернуться после смены руководства Станции скорой помощи Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, фельдшеры сообщили о массовых увольнениях из-за проблем с руководством. Медики готовы вернуться после смены главврача станции СМП.

«Сотрудники массово увольняются в 2024 году. Отношение к подчиненным отвратительное, переходы на личности и маты, люди бегут оттуда, а кто остается, на них пишут приказы о лишении премии», — говорится в сообществе «Новости Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

К сообщению приложены многочисленные жалобы сотрудников с объяснением причин увольнения со станции скорой помощи. Они рассказывают, как их не пускают в кабинеты на рабочие места или уносят со стола важные документы. Кроме того, сотрудников не отпускают в отпуск, объясняя это тем, что на изношенной технике некому работать.

Фельдшеры готовы вернуться, но после смены главврача. URA.RU направило запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован сразу после его получения.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, фельдшеры сообщили о массовых увольнениях из-за проблем с руководством. Медики готовы вернуться после смены главврача станции СМП. «Сотрудники массово увольняются в 2024 году. Отношение к подчиненным отвратительное, переходы на личности и маты, люди бегут оттуда, а кто остается, на них пишут приказы о лишении премии», — говорится в сообществе «Новости Копейск» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложены многочисленные жалобы сотрудников с объяснением причин увольнения со станции скорой помощи. Они рассказывают, как их не пускают в кабинеты на рабочие места или уносят со стола важные документы. Кроме того, сотрудников не отпускают в отпуск, объясняя это тем, что на изношенной технике некому работать. Фельдшеры готовы вернуться, но после смены главврача. URA.RU направило запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован сразу после его получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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