Юлия Чичерина заявила, что служит России
Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака «Бесстрашный» первой степени. Фотографию награды она опубликовала в своем telegram-канале.
«Служу России!», — подписала фото Чичерина. На снимке видно удостоверение о вручении на имя артистки. Судя по нему, она получила награду приказом от 11 декабря.
Ранее URA.RU писало о выступлении Юлии Чичериной на Дне ВМФ в Зимнем дворце. Сообщение об этом она сопроводила поздравлением для моряков.
Врученный певице нагрудный знак «Бесстрашный»
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