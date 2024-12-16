16 декабря 2024

Рок-звезда из Екатеринбурга получила военную награду. Фото

Юлия Чичерина удостоилась нагрудного знака «Бесстрашный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Чичерина заявила, что служит России
Юлия Чичерина заявила, что служит России Фото:

Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака «Бесстрашный» первой степени. Фотографию награды она опубликовала в своем telegram-канале.

«Служу России!», — подписала фото Чичерина. На снимке видно удостоверение о вручении на имя артистки. Судя по нему, она получила награду приказом от 11 декабря.

Ранее URA.RU писало о выступлении Юлии Чичериной на Дне ВМФ в Зимнем дворце. Сообщение об этом она сопроводила поздравлением для моряков.

Врученный певице нагрудный знак «Бесстрашный»
Врученный певице нагрудный знак «Бесстрашный»
Фото:

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Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака «Бесстрашный» первой степени. Фотографию награды она опубликовала в своем telegram-канале. «Служу России!», — подписала фото Чичерина. На снимке видно удостоверение о вручении на имя артистки. Судя по нему, она получила награду приказом от 11 декабря. Ранее URA.RU писало о выступлении Юлии Чичериной на Дне ВМФ в Зимнем дворце. Сообщение об этом она сопроводила поздравлением для моряков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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