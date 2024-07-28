28 июля 2024

Юлия Чичерина выступила на Дне ВМФ в Зимнем дворце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певица поздравила моряков (архивное фото)
Певица поздравила моряков (архивное фото) Фото:

Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила на Дне Военно-Морского Флота у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила певица в своем telegram-канале.

«Ну что, друзья, мы с матросами снова в Зимнем дворце. И хотим поздравить всех с праздником, моряков и флотцев, и пожелать победы. Ура!» — сказала певица.

Ранее URA.RU писало о том, как пройдет один из главных парадов России в честь дня ВМФ. Главные торжества по традиции в Санкт-Петербурге помимо вечернего выступления звезды из Екатеринбурга прошел военно-морской парад и выступление военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила на Дне Военно-Морского Флота у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила певица в своем telegram-канале. «Ну что, друзья, мы с матросами снова в Зимнем дворце. И хотим поздравить всех с праздником, моряков и флотцев, и пожелать победы. Ура!» — сказала певица. Ранее URA.RU писало о том, как пройдет один из главных парадов России в честь дня ВМФ. Главные торжества по традиции в Санкт-Петербурге помимо вечернего выступления звезды из Екатеринбурга прошел военно-морской парад и выступление военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...