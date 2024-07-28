Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила на Дне Военно-Морского Флота у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила певица в своем telegram-канале.
«Ну что, друзья, мы с матросами снова в Зимнем дворце. И хотим поздравить всех с праздником, моряков и флотцев, и пожелать победы. Ура!» — сказала певица.
Ранее URA.RU писало о том, как пройдет один из главных парадов России в честь дня ВМФ. Главные торжества по традиции в Санкт-Петербурге помимо вечернего выступления звезды из Екатеринбурга прошел военно-морской парад и выступление военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!