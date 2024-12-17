В Челябинске c начала 2024 года лидерами по спросу стали водители грузовиков. Интерес у работодателей к данным специалистам за 11 месяцев увеличился в два раза. Зарплата для новых кадров составила в среднем 95 970 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске лидерами по спросу стали водители грузовиков: за 11 месяцев текущего года количество предложений для них увеличилось на 95% при сравнении год к году. Средняя зарплата для начинающих специалистов на этой позиции составила 95 970 рублей в месяц при условии полной занятости», — сообщили в пресс-службе.
Также на 63% с начала года вырос спрос на профессию сортировщика. Средняя зарплата для начинающих специалистов составила 82 868 рублей в месяц. На третьем месте по спросу — логисты, интерес к которым у работодателей вырос на 48%, а зарплаты увеличились до 76 299 рублей за месяц.
На четвертом и пятом местах в рейтинге оказались упаковщики с ростом спроса за год на 28% и фасовщики, интерес к которым вырос на 27%. Зарплаты данных специалистов в среднем составили 74 692 и 63 646 рублей в месяц соответственно.
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