Падение спроса на жилье прогнозируют челябинские риелторы

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В 2025 году продажи жилой недвижимости снизятся еще на 30%
В 2025 году продажи жилой недвижимости снизятся еще на 30% Фото:

В Челябинске после отмены льготной ипотеки в июле 2024 года наблюдается существенное падение спроса на всю недвижимость. При этом челябинские риелторы прогнозируют, что спрос продолжит снижаться и упадет в 2025 по сравнению с уходящим годом на 30%. Об этом URA.RU 18 декабря сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске на данный момент спроса, соразмерного с прошлым годом, как на квартиры, так и на коттеджи не наблюдается. Начало 2025 года мы встретим в такой же ситуации, никакого улучшения и выравнивания ситуации не будет. В следующем году по сравнению с 2024 мы ждем падение спроса на всю жилую недвижимость в среднем на 30%», — сообщила Шатрукова.

В 2024 году в Челябинске рухнули продажи всей жилой недвижимости: частных домов, квартир в новостройках и вторичных квартир. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки, а также ряда других ограничительных мер по выдаче льготных ипотек. В частности банки изменили портрет заемщика, а также применяют другие инструменты и ужесточают выдачу кредитов, поэтому взять ипотеку, тем более льготную, стало значительно сложнее.

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В Челябинске после отмены льготной ипотеки в июле 2024 года наблюдается существенное падение спроса на всю недвижимость. При этом челябинские риелторы прогнозируют, что спрос продолжит снижаться и упадет в 2025 по сравнению с уходящим годом на 30%. Об этом URA.RU 18 декабря сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске на данный момент спроса, соразмерного с прошлым годом, как на квартиры, так и на коттеджи не наблюдается. Начало 2025 года мы встретим в такой же ситуации, никакого улучшения и выравнивания ситуации не будет. В следующем году по сравнению с 2024 мы ждем падение спроса на всю жилую недвижимость в среднем на 30%», — сообщила Шатрукова. В 2024 году в Челябинске рухнули продажи всей жилой недвижимости: частных домов, квартир в новостройках и вторичных квартир. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки, а также ряда других ограничительных мер по выдаче льготных ипотек. В частности банки изменили портрет заемщика, а также применяют другие инструменты и ужесточают выдачу кредитов, поэтому взять ипотеку, тем более льготную, стало значительно сложнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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