Падение спроса на жилье прогнозируют челябинские риелторы

В Челябинске после отмены льготной ипотеки в июле 2024 года наблюдается существенное падение спроса на всю недвижимость. При этом челябинские риелторы прогнозируют, что спрос продолжит снижаться и упадет в 2025 по сравнению с уходящим годом на 30%. Об этом URA.RU 18 декабря сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске на данный момент спроса, соразмерного с прошлым годом, как на квартиры, так и на коттеджи не наблюдается. Начало 2025 года мы встретим в такой же ситуации, никакого улучшения и выравнивания ситуации не будет. В следующем году по сравнению с 2024 мы ждем падение спроса на всю жилую недвижимость в среднем на 30%», — сообщила Шатрукова.
В 2024 году в Челябинске рухнули продажи всей жилой недвижимости: частных домов, квартир в новостройках и вторичных квартир. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки под 8% на новостройки, а также ряда других ограничительных мер по выдаче льготных ипотек. В частности банки изменили портрет заемщика, а также применяют другие инструменты и ужесточают выдачу кредитов, поэтому взять ипотеку, тем более льготную, стало значительно сложнее.
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