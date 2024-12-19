Назван пермский вуз, который обучает лучших инженеров

Пермский Политех вошел в список лучших вузов по подготовке инженерных кадров
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Пермский политех вошел в чило 38 лучших вузов страны
Пермский политех вошел в чило 38 лучших вузов страны Фото:

Пермский Политех включен в перечень ведущих вузов России по подготовке инженерных кадров и проведению научных разработок. Этот список был составлен по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках стратегии технологического лидерства страны.

«В список вошли 38 высших учебных заведений. Следующим этапом является разработка и защита стратегии развития вузов. Они должны предоставить ее на рассмотрение комиссии по научно-технологическому развитию РФ до 3 марта», — сообщил сайт правительства Пермского края.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что знания и навыки выпускников должны соответствовать текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. В связи с этим Минобрнауки и Минпромторгу РФ было дано поручение проработать вопрос о создании научно-производственных объединений, в которых должны взаимодействовать университеты и предприятия.

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Пермский Политех включен в перечень ведущих вузов России по подготовке инженерных кадров и проведению научных разработок. Этот список был составлен по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках стратегии технологического лидерства страны. «В список вошли 38 высших учебных заведений. Следующим этапом является разработка и защита стратегии развития вузов. Они должны предоставить ее на рассмотрение комиссии по научно-технологическому развитию РФ до 3 марта», — сообщил сайт правительства Пермского края. Михаил Мишустин также подчеркнул, что знания и навыки выпускников должны соответствовать текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. В связи с этим Минобрнауки и Минпромторгу РФ было дано поручение проработать вопрос о создании научно-производственных объединений, в которых должны взаимодействовать университеты и предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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