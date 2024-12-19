Назван пермский вуз, который обучает лучших инженеров

Пермский Политех включен в перечень ведущих вузов России по подготовке инженерных кадров и проведению научных разработок. Этот список был составлен по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках стратегии технологического лидерства страны.
«В список вошли 38 высших учебных заведений. Следующим этапом является разработка и защита стратегии развития вузов. Они должны предоставить ее на рассмотрение комиссии по научно-технологическому развитию РФ до 3 марта», — сообщил сайт правительства Пермского края.
Михаил Мишустин также подчеркнул, что знания и навыки выпускников должны соответствовать текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. В связи с этим Минобрнауки и Минпромторгу РФ было дано поручение проработать вопрос о создании научно-производственных объединений, в которых должны взаимодействовать университеты и предприятия.
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