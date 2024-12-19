Дом.РФ: отмена лимитов по семейной ипотеке исключит ажиотаж

Отмена лимитов по семейной ипотеке позволит исключить ажиотажный спрос. Об этом сообщили в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.РФ».
«Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Дом.РФ».
Лимиты льготной ипотеки определяют максимальный объем средств, который банки могут выдать населению под государственные субсидии жилищных кредитов. Эти ограничения важны, поскольку финансовые организации получают компенсацию за разницу между рыночной и льготной ставкой только в рамках установленных лимитов.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность отсутствия лимитов в программе помощи семьям с детьми. Это заявление было сделано во время прямой линии с гражданами. Министерство финансов уже начало работу над изменением условий данной программы. Банки также выразили поддержку инициативе президента, подчеркивая, что это решение поможет сбалансировать спрос на льготную ипотеку. Это, в свою очередь, станет дополнительным стимулом для развития финансовой поддержки семей с детьми на всей территории России.
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