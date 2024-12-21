Настя Ивлеева похвасталась «душными» подарками от нового мужа

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Новый муж Ивлеевой подарил ей книги
Новый муж Ивлеевой подарил ей книги Фото:

Российский блогер Анастасия Ивлеева похвасталась подарками своего нового мужа, телеведущего Филиппа Бегака, — историческими книгами. Соответствующими фото она поделилась в соцсетях.

«Подарки от душного мужа», — написала Ивлеева в telegram-канале, говоря о подарке в виде книг. В следующем посте она сообщила, что у нее началась «новая эра». 

Новость о том, что Анастасия Ивлеева второй раз вышла замуж, стала известна 11 декабря. Ее избранник, Филипп Бегак, связан с телевидением с 19 лет и имеет свое собственное фермерское хозяйство. Второе он называет своей страстью и профессией. Мужчина мало афиширует свою личную жизнь, известно, что за спиной у него два брака, также есть ребенок. Более подробно о новом избраннике блогерши — в материале URA.RU. 

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Российский блогер Анастасия Ивлеева похвасталась подарками своего нового мужа, телеведущего Филиппа Бегака, — историческими книгами. Соответствующими фото она поделилась в соцсетях. «Подарки от душного мужа», — написала Ивлеева в telegram-канале, говоря о подарке в виде книг. В следующем посте она сообщила, что у нее началась «новая эра».  Новость о том, что Анастасия Ивлеева второй раз вышла замуж, стала известна 11 декабря. Ее избранник, Филипп Бегак, связан с телевидением с 19 лет и имеет свое собственное фермерское хозяйство. Второе он называет своей страстью и профессией. Мужчина мало афиширует свою личную жизнь, известно, что за спиной у него два брака, также есть ребенок. Более подробно о новом избраннике блогерши — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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