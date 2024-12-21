Настя Ивлеева похвасталась «душными» подарками от нового мужа

Российский блогер Анастасия Ивлеева похвасталась подарками своего нового мужа, телеведущего Филиппа Бегака, — историческими книгами. Соответствующими фото она поделилась в соцсетях.
«Подарки от душного мужа», — написала Ивлеева в telegram-канале, говоря о подарке в виде книг. В следующем посте она сообщила, что у нее началась «новая эра».
Новость о том, что Анастасия Ивлеева второй раз вышла замуж, стала известна 11 декабря. Ее избранник, Филипп Бегак, связан с телевидением с 19 лет и имеет свое собственное фермерское хозяйство. Второе он называет своей страстью и профессией. Мужчина мало афиширует свою личную жизнь, известно, что за спиной у него два брака, также есть ребенок. Более подробно о новом избраннике блогерши — в материале URA.RU.
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