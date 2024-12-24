Где в Перми расположены круглосуточные травмпункты. Инфографика

В Перми работают три круглосуточных травмпункта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглосуточные травмпункты есть только в трех районах Перми
Круглосуточные травмпункты есть только в трех районах Перми Фото:

В Перми действует шесть травмпунктов в разных районах. Из них только три работают круглосуточно, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения.

«На левом берегу круглосуточные травмпункты находятся на улицах КИМ, 2 и Куйбышева, 111. В Кировском районе 24 часа в сутки работает пункт по улице Липатова, 19», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Медучреждения на шоссе Космонавтов, 108 и Братьев Игнатовых, 3 открыты с 8:00 до 20:00. Пациентов в отделении по улице Писарева, 56 принимают с 8:00 до 16:00.

Ночью можно попасть к травматологу в трех медучреждениях Перми
Ночью можно попасть к травматологу в трех медучреждениях Перми
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В Перми действует шесть травмпунктов в разных районах. Из них только три работают круглосуточно, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения. «На левом берегу круглосуточные травмпункты находятся на улицах КИМ, 2 и Куйбышева, 111. В Кировском районе 24 часа в сутки работает пункт по улице Липатова, 19», — рассказали URA.RU в ведомстве. Медучреждения на шоссе Космонавтов, 108 и Братьев Игнатовых, 3 открыты с 8:00 до 20:00. Пациентов в отделении по улице Писарева, 56 принимают с 8:00 до 16:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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