Круглосуточные травмпункты есть только в трех районах Перми
В Перми действует шесть травмпунктов в разных районах. Из них только три работают круглосуточно, сообщили URA.RU в краевом министерстве здравоохранения.
«На левом берегу круглосуточные травмпункты находятся на улицах КИМ, 2 и Куйбышева, 111. В Кировском районе 24 часа в сутки работает пункт по улице Липатова, 19», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Медучреждения на шоссе Космонавтов, 108 и Братьев Игнатовых, 3 открыты с 8:00 до 20:00. Пациентов в отделении по улице Писарева, 56 принимают с 8:00 до 16:00.
Ночью можно попасть к травматологу в трех медучреждениях Перми
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