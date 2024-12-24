Банки РФ понизили ставки по вкладам после решения ЦБ: как выгодно вложиться и не потерять деньги

Крупные российские банки понизили ставки по вкладам

25 декабря 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

На текущий момент оптимальны вклады в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые из ведущих российских банков, входящие в первую десятку, быстро скорректировали процентные ставки по вкладам вниз вслед за решением Центрального Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Среди них — Альфа-Банк, Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Как выбрать самый выгодный банковский вклад и не потерять деньги — в материале URA.RU. Несколько крупных российских банков понизили ставки по вкладам В связи с неожиданным решением Центрального банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, которое было принято 20 декабря, банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк приступили к снижению ставок по некоторым из своих сберегательных продуктов, пишет RT. Из данных маркетингового агентства Marcs, предоставленных ТАСС, следует, что Газпромбанк 23—24 декабря уменьшил ставки по депозитам в рублях на срок от 91 до 181 дня на 0,5-1 процентный пункт, установив их на уровне 21,7-23%. Также максимальная ставка по вкладам этого банка была снижена до 23%. МКБ также произвел корректировку ставок по своим вкладам на 0,5-2 процентных пункта, при этом максимальная ставка была понижена до 24%. Альфа-банк 21 декабря снизил ставки по ряду рублевых вкладов на 0,4-2 процентных пункта. В то время как ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк пока не планируют изменять ставки по вкладам, несмотря на решение регулятора. Эксперты, опрошенные ТАСС, ожидали, что Банк России может повысить ставку до 23%, однако это не произошло. В преддверии решения ЦБ российские банки начали повышать ставки по сберегательным продуктам. Как открыть самый выгодный новогодний вклад Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов подчеркнул важность исходить из целей клиента при открытии вклада, передает Lenta.ru. Он указал на необходимость определения периода, когда средства могут быть не нужны как ликвидная подушка, поскольку при досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по уменьшенной ставке. По словам Ферапонтова, ставка до востребования является самой низкой на рынке и обычно составляет около 0,1%, хотя в некоторых банках может достигать до 1,5%. Ирина Андриевская, также эксперт в этой области, рекомендует открывать вклады с капитализацией процентов, так как это более выгодно. Она добавила, что не все вклады предоставляют такую возможность. «Выбирая вклад с выплатой процентов в конце срока, следует обратить внимание на максимально возможную ставку по рынку. После последнего повышения ключевой ставки это вклады с доходом 16% и выше», — отметила Андриевская. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе указал, что процентные ставки по валютным вкладам ниже, чем по вкладам в рублях. Другой эксперт Юрий Исаев также подтвердил, что на данный момент наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. Как не потерять деньги на вкладе Алексей Родин подчеркивает важность выбора для вложений системно значимых банков, которые являются наиболее надежными финансовыми учреждениями в России. Он также рекомендует не размещать в одном банке суммы, превышающие 1,4 миллиона рублей, советуя открывать вклады на меньшие суммы для сохранения гарантий по страхованию вкладов. Для крупных сумм Родин предлагает распределить средства по нескольким вкладам с различными целями. «Разделив ваши сбережения, вы сможете избежать потерь процентов при возможном досрочном закрытии одного или двух вкладов, в то время как по остальным вкладам начисление процентов продолжится», — заключает эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые из ведущих российских банков, входящие в первую десятку, быстро скорректировали процентные ставки по вкладам вниз вслед за решением Центрального Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Среди них — Альфа-Банк, Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Как выбрать самый выгодный банковский вклад и не потерять деньги — в материале URA.RU. В связи с неожиданным решением Центрального банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, которое было принято 20 декабря, банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк приступили к снижению ставок по некоторым из своих сберегательных продуктов, пишет RT. Из данных маркетингового агентства Marcs, предоставленных ТАСС, следует, что Газпромбанк 23—24 декабря уменьшил ставки по депозитам в рублях на срок от 91 до 181 дня на 0,5-1 процентный пункт, установив их на уровне 21,7-23%. Также максимальная ставка по вкладам этого банка была снижена до 23%. МКБ также произвел корректировку ставок по своим вкладам на 0,5-2 процентных пункта, при этом максимальная ставка была понижена до 24%. Альфа-банк 21 декабря снизил ставки по ряду рублевых вкладов на 0,4-2 процентных пункта. В то время как ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк пока не планируют изменять ставки по вкладам, несмотря на решение регулятора. Эксперты, опрошенные ТАСС, ожидали, что Банк России может повысить ставку до 23%, однако это не произошло. В преддверии решения ЦБ российские банки начали повышать ставки по сберегательным продуктам. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов подчеркнул важность исходить из целей клиента при открытии вклада, передает Lenta.ru. Он указал на необходимость определения периода, когда средства могут быть не нужны как ликвидная подушка, поскольку при досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по уменьшенной ставке. По словам Ферапонтова, ставка до востребования является самой низкой на рынке и обычно составляет около 0,1%, хотя в некоторых банках может достигать до 1,5%. Ирина Андриевская, также эксперт в этой области, рекомендует открывать вклады с капитализацией процентов, так как это более выгодно. Она добавила, что не все вклады предоставляют такую возможность. «Выбирая вклад с выплатой процентов в конце срока, следует обратить внимание на максимально возможную ставку по рынку. После последнего повышения ключевой ставки это вклады с доходом 16% и выше», — отметила Андриевская. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе указал, что процентные ставки по валютным вкладам ниже, чем по вкладам в рублях. Другой эксперт Юрий Исаев также подтвердил, что на данный момент наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. Алексей Родин подчеркивает важность выбора для вложений системно значимых банков, которые являются наиболее надежными финансовыми учреждениями в России. Он также рекомендует не размещать в одном банке суммы, превышающие 1,4 миллиона рублей, советуя открывать вклады на меньшие суммы для сохранения гарантий по страхованию вкладов. Для крупных сумм Родин предлагает распределить средства по нескольким вкладам с различными целями. «Разделив ваши сбережения, вы сможете избежать потерь процентов при возможном досрочном закрытии одного или двух вкладов, в то время как по остальным вкладам начисление процентов продолжится», — заключает эксперт.