Комик Батрутдинов раскошелился на свет и воду

Суд взыскал с комика Батрутдинова плату за долги по коммунальным услугам
Иск в суд был подан 12 августа и удовлетворен уже через шесть дней
Суд Москвы взыскал с известного российского комика, бывшего резидента Comedy Club, актера и телеведущего Тимура Батрутдинова задолженность по коммунальным платежам, а также по оплате тепла и электроэнергии. Об этом сообщило агентство РИА Новости (РИАН) со ссылкой на материалы судебной инстанции.

"Иск поступил 12 августа", — сказано в сообщении РИАН. Однако через шесть дней он уже был удовлетворен. Сам артист пока никак не прокомментировал ситуацию.

В суде сообщили, что квартира находится на юго-востоке Москвы. Ранее Батрутдинов говорил, что живет в Печатниках. Итоговая сумма взыскания осталась неизвестной.

Ранее сообщалось, что судебные приставы столкнулись с трудностями при попытке взыскания с певца Витаса долгов по коммунальным услугам. Сумма задолженности составляет 51 тысячу рублей. Исполнительное производство было завершено в связи с невозможностью установить местонахождение должника.

