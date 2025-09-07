Комик Батрутдинов раскошелился на свет и воду

Суд Москвы взыскал с известного российского комика, бывшего резидента Comedy Club, актера и телеведущего Тимура Батрутдинова задолженность по коммунальным платежам, а также по оплате тепла и электроэнергии. Об этом сообщило агентство РИА Новости (РИАН) со ссылкой на материалы судебной инстанции.
"Иск поступил 12 августа", — сказано в сообщении РИАН. Однако через шесть дней он уже был удовлетворен. Сам артист пока никак не прокомментировал ситуацию.
В суде сообщили, что квартира находится на юго-востоке Москвы. Ранее Батрутдинов говорил, что живет в Печатниках. Итоговая сумма взыскания осталась неизвестной.
Ранее сообщалось, что судебные приставы столкнулись с трудностями при попытке взыскания с певца Витаса долгов по коммунальным услугам. Сумма задолженности составляет 51 тысячу рублей. Исполнительное производство было завершено в связи с невозможностью установить местонахождение должника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.