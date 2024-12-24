Свердловчанин, которого два месяца искала жена, погиб при штурме в Запорожье

25 декабря 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Уралец выполнял задачи в Запорожье (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский боец с позывным «Баха», которого почти два месяца искала супруга Ольга, погиб в ходе штурма населенного пункта на Запорожском направлении. Мужчина перестал выходить на связь в первых числах ноября. В беседе с URA.RU женщина заявила, что до сих не знает, где находится тело мужа. «2 ноября мой супруг отправился исполнять свои служебные обязанности в Запорожской области, и с тех пор связь с ним пропала. Я пыталась узнать хоть что-то через его коллег, надеясь на лучшее, но вместо этого получила печальную весть — Андрей погиб во время штурма», — поделилась Ольга. В войсковой части, расположенной в Ингушетии, ей подтвердили информацию о смерти мужа. «Мне не удалось получить каких-либо подробностей о его гибели. Я не знаю, к кому еще можно обратиться, чтобы узнать, было ли тело эвакуировано с поля боя и где его теперь можно найти», — посетовала вдова. «Мне хочется проводить мужа в последний путь, похоронить его достойно и проститься. Я понимаю, что на фронте существуют свои правила и нюансы, но в то же время сложно находится в таком неведении. Поверьте, горькая правда намного лучше, чем полное отсутствие информации», — подчеркнула Ольга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский боец с позывным «Баха», которого почти два месяца искала супруга Ольга, погиб в ходе штурма населенного пункта на Запорожском направлении. Мужчина перестал выходить на связь в первых числах ноября. В беседе с URA.RU женщина заявила, что до сих не знает, где находится тело мужа. «2 ноября мой супруг отправился исполнять свои служебные обязанности в Запорожской области, и с тех пор связь с ним пропала. Я пыталась узнать хоть что-то через его коллег, надеясь на лучшее, но вместо этого получила печальную весть — Андрей погиб во время штурма», — поделилась Ольга. В войсковой части, расположенной в Ингушетии, ей подтвердили информацию о смерти мужа. «Мне не удалось получить каких-либо подробностей о его гибели. Я не знаю, к кому еще можно обратиться, чтобы узнать, было ли тело эвакуировано с поля боя и где его теперь можно найти», — посетовала вдова. «Мне хочется проводить мужа в последний путь, похоронить его достойно и проститься. Я понимаю, что на фронте существуют свои правила и нюансы, но в то же время сложно находится в таком неведении. Поверьте, горькая правда намного лучше, чем полное отсутствие информации», — подчеркнула Ольга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил.