24 декабря 2024

Свердловчанин, которого два месяца искала жена, погиб при штурме в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралец выполнял задачи в Запорожье (архивное фото) Фото:

Свердловский боец с позывным «Баха», которого почти два месяца искала супруга Ольга, погиб в ходе штурма населенного пункта на Запорожском направлении. Мужчина перестал выходить на связь в первых числах ноября. В беседе с URA.RU женщина заявила, что до сих не знает, где находится тело мужа.

«2 ноября мой супруг отправился исполнять свои служебные обязанности в Запорожской области, и с тех пор связь с ним пропала. Я пыталась узнать хоть что-то через его коллег, надеясь на лучшее, но вместо этого получила печальную весть — Андрей погиб во время штурма», — поделилась Ольга.

В войсковой части, расположенной в Ингушетии, ей подтвердили информацию о смерти мужа. «Мне не удалось получить каких-либо подробностей о его гибели. Я не знаю, к кому еще можно обратиться, чтобы узнать, было ли тело эвакуировано с поля боя и где его теперь можно найти», — посетовала вдова.

«Мне хочется проводить мужа в последний путь, похоронить его достойно и проститься. Я понимаю, что на фронте существуют свои правила и нюансы, но в то же время сложно находится в таком неведении. Поверьте, горькая правда намного лучше, чем полное отсутствие информации», — подчеркнула Ольга.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Свердловский боец с позывным «Баха», которого почти два месяца искала супруга Ольга, погиб в ходе штурма населенного пункта на Запорожском направлении. Мужчина перестал выходить на связь в первых числах ноября. В беседе с URA.RU женщина заявила, что до сих не знает, где находится тело мужа. «2 ноября мой супруг отправился исполнять свои служебные обязанности в Запорожской области, и с тех пор связь с ним пропала. Я пыталась узнать хоть что-то через его коллег, надеясь на лучшее, но вместо этого получила печальную весть — Андрей погиб во время штурма», — поделилась Ольга. В войсковой части, расположенной в Ингушетии, ей подтвердили информацию о смерти мужа. «Мне не удалось получить каких-либо подробностей о его гибели. Я не знаю, к кому еще можно обратиться, чтобы узнать, было ли тело эвакуировано с поля боя и где его теперь можно найти», — посетовала вдова. «Мне хочется проводить мужа в последний путь, похоронить его достойно и проститься. Я понимаю, что на фронте существуют свои правила и нюансы, но в то же время сложно находится в таком неведении. Поверьте, горькая правда намного лучше, чем полное отсутствие информации», — подчеркнула Ольга. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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