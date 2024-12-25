На шоу Первого канала «Народный Ледниковый» выступил Дмитрий Кучев из Березников

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Шоу фигуристов-любителей оценивают профессионалы
Шоу фигуристов-любителей оценивают профессионалы Фото:

В эфире Первого канала на шоу «Народный Ледниковый» выступил житель Березников (Пермский край) Дмитрий Кучев. На льду он показал танец в образе Остапа Бендера.

«Березниковец Дмитрий Кучев принял участие в кастинге проекта „Народный Ледниковый“. Наш участник вышел на лед в образе Остапа Бендера. Задорно и „с огоньком“ исполнил свою программу», — сообщает мэрия Березников в соцсети «ВКонтакте».

«Народный Ледниковый» — это состязание фигуристов-любителей. Дмитрий Кучев увлекается фигурным катанием шесть лет.

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В эфире Первого канала на шоу «Народный Ледниковый» выступил житель Березников (Пермский край) Дмитрий Кучев. На льду он показал танец в образе Остапа Бендера. «Березниковец Дмитрий Кучев принял участие в кастинге проекта „Народный Ледниковый“. Наш участник вышел на лед в образе Остапа Бендера. Задорно и „с огоньком“ исполнил свою программу», — сообщает мэрия Березников в соцсети «ВКонтакте». «Народный Ледниковый» — это состязание фигуристов-любителей. Дмитрий Кучев увлекается фигурным катанием шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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