СК возбудил дело по факту убийства четырех детей в Тверской области

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства детей в Тверской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства детей в Тверской области Фото:

Следственный комитет России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в Калининском муниципальном округе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ) по Тверской области.

«По факту убийства детей в Тверской области возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе СК России по Тверской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в » части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц — прим. URA.RU).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Руководство следственного управления контролирует ход расследования дела.

Ранее, 28 декабря, в садовом некоммерческом товариществе Межурка обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец, который после попытался покончить с собой. Он задержан, ведется допрос.

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Следственный комитет России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в Калининском муниципальном округе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ) по Тверской области. «По факту убийства детей в Тверской области возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе СК России по Тверской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в » части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц — прим. URA.RU). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Руководство следственного управления контролирует ход расследования дела. Ранее, 28 декабря, в садовом некоммерческом товариществе Межурка обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец, который после попытался покончить с собой. Он задержан, ведется допрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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