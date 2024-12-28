СК возбудил дело по факту убийства четырех детей в Тверской области

Следственный комитет России по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в Калининском муниципальном округе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ) по Тверской области.
«По факту убийства детей в Тверской области возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе СК России по Тверской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в » части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц — прим. URA.RU).
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Руководство следственного управления контролирует ход расследования дела.
Ранее, 28 декабря, в садовом некоммерческом товариществе Межурка обнаружены тела четверых детей младше семи лет. По предварительным данным, их убил родной отец, который после попытался покончить с собой. Он задержан, ведется допрос.
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