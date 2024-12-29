АК «Ямал» добавила еще один авиарейс из Салехарда в Тюмень в последний день года

Ямальцы, которые желают улететь 31 декабря в Тюмень, смогут сесть на еще один дополнительный рейс авиакомпании «Ямал». Он отправится в 13:00, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Дополнительный рейс на праздники! 31 декабря 2024 на YC-9809 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 13:00 по местному времени», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что на рейсе действуют льготы для детей из многодетных семей. Также там доступен спецтариф по программе «Морошка».
Сотни жителей Ямала сообщили, где планируют встретить Новый год. Во время социального опроса URA.RU выяснило, что более 70% северян считают праздник Нового года — семейным и только 4% отметили, что встретят грядущий год в компании друзей.
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