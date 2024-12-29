Две женщины погибли на пожаре в Перми

Во время ночной пожара в Перми улице Конструкторская погибли два человека. При тушении сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«К месту пожара были направлены 59 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России (48 человек и 10 единиц техники). По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение жилого дома и пристроя. Огонь охватил 120 квадратных метров. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило 29 декабря 2024 года в 23 часа 21 минуту. Локализировали пожар в 00 часов 08 минут. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!