29 декабря 2024

Две женщины погибли на пожаре в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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К тушению привлекли 48 человек и 10 единиц техники МЧС России
К тушению привлекли 48 человек и 10 единиц техники МЧС России Фото:

Во время ночной пожара в Перми улице Конструкторская погибли два человека. При тушении сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«К месту пожара были направлены 59 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России (48 человек и 10 единиц техники). По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение жилого дома и пристроя. Огонь охватил 120 квадратных метров. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило 29 декабря 2024 года в 23 часа 21 минуту. Локализировали пожар в 00 часов 08 минут. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Во время ночной пожара в Перми улице Конструкторская погибли два человека. При тушении сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «К месту пожара были направлены 59 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России (48 человек и 10 единиц техники). По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение жилого дома и пристроя. Огонь охватил 120 квадратных метров. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела 81-летней и 63-летней женщин», — сказано в сообщении. Уточняется, что сообщение о пожаре поступило 29 декабря 2024 года в 23 часа 21 минуту. Локализировали пожар в 00 часов 08 минут. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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