30 декабря 2024

Губернатор ХМАО попробовал северное развлечение в канун Нового года. Видео

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Кухарук покатался на упряжке северных оленей
Кухарук покатался на упряжке северных оленей Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перед Новым годом решил покататься на упряжке северных оленей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Есть время для того, чтобы еще подготовиться перед новогодней ночь: кто-то готовит салаты, кто-то общается с родными и близкими, а я пришел в Археопарк Ханты-Мансийска, чтобы прокатиться на настоящих северных оленях», — сказал Кухарук.

Он также позвал попробовать такое развлечение и других югорчан. На кадрах можно увидеть, как упряжка оленей с губернатором поехала по парку.

Кухарук поздравил югорчан с наступающим 2025 годом. Он сказал, что главное богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы будущий год стал особенным.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перед Новым годом решил покататься на упряжке северных оленей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Есть время для того, чтобы еще подготовиться перед новогодней ночь: кто-то готовит салаты, кто-то общается с родными и близкими, а я пришел в Археопарк Ханты-Мансийска, чтобы прокатиться на настоящих северных оленях», — сказал Кухарук. Он также позвал попробовать такое развлечение и других югорчан. На кадрах можно увидеть, как упряжка оленей с губернатором поехала по парку. Кухарук поздравил югорчан с наступающим 2025 годом. Он сказал, что главное богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы будущий год стал особенным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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