Губернатор ХМАО Руслан Кухарук перед Новым годом решил покататься на упряжке северных оленей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Есть время для того, чтобы еще подготовиться перед новогодней ночь: кто-то готовит салаты, кто-то общается с родными и близкими, а я пришел в Археопарк Ханты-Мансийска, чтобы прокатиться на настоящих северных оленях», — сказал Кухарук.
Он также позвал попробовать такое развлечение и других югорчан. На кадрах можно увидеть, как упряжка оленей с губернатором поехала по парку.
Кухарук поздравил югорчан с наступающим 2025 годом. Он сказал, что главное богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы будущий год стал особенным.
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