В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 8 января загорелись отходы пиломатериалов на лесопилке на улице Индустриальная. Некоторые местные жители от запаха едкого дыма проснулись, а дети плакали. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Мы проснулись ночью от едкого запаха дыма. Дети плакали. И окно не откроешь, потому что запах гари чувствовался даже при закрытых окнах… Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас!» — рассказали местные жители в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на площади 300 квадратных метров горели отходы пиломатериалов на открытой площадке. Огонь тушили шесть машин и 21 сотрудник МЧС. Локализовать огонь удалось через полтора часа после сообщения о возникновении пожара.
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