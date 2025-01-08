08 января 2025
07 января 2025

«Травят нас!»: в Нижнем Тагиле вспыхнула лесопилка с отходами. Видео

В Нижнем Тагиле загорелись отходы пиломатериалов
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Пожар тушили 21 сотрудник МЧС и шесть машин (архивное фото)
Пожар тушили 21 сотрудник МЧС и шесть машин (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 8 января загорелись отходы пиломатериалов на лесопилке на улице Индустриальная. Некоторые местные жители от запаха едкого дыма проснулись, а дети плакали. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Мы проснулись ночью от едкого запаха дыма. Дети плакали. И окно не откроешь, потому что запах гари чувствовался даже при закрытых окнах… Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас!» — рассказали местные жители в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на площади 300 квадратных метров горели отходы пиломатериалов на открытой площадке. Огонь тушили шесть машин и 21 сотрудник МЧС. Локализовать огонь удалось через полтора часа после сообщения о возникновении пожара.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 8 января загорелись отходы пиломатериалов на лесопилке на улице Индустриальная. Некоторые местные жители от запаха едкого дыма проснулись, а дети плакали. Об этом они сообщили в соцсетях. «Мы проснулись ночью от едкого запаха дыма. Дети плакали. И окно не откроешь, потому что запах гари чувствовался даже при закрытых окнах… Там постоянно что-то жгут и жгут, травят нас!» — рассказали местные жители в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на площади 300 квадратных метров горели отходы пиломатериалов на открытой площадке. Огонь тушили шесть машин и 21 сотрудник МЧС. Локализовать огонь удалось через полтора часа после сообщения о возникновении пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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