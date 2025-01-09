В новогодние каникулы свердловские подростки массово сбегали из дома

В Свердловской области в новогодние праздники потерялись 18 подростков

09 января 2025 в 15:02 Размер текста - 17 +

Полиция искала каждого беглеца Фото: Илья Московец © URA.RU В период новогодних праздников в Свердловской области пропали 18 подростков. 11 из них уже разысканы, остальные находятся на связи, рассказала на пресс-конференции ТАСС врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Оксана Воробей. Новость по теме В Тагиле ищут мальчика, который не вернулся с прогулки «11 ушли из семей, семь из учреждений государственного воспитания. Дети, которые сейчас не разысканы, находятся на связи. Как правило, они не хотят быть под надзором — обещают после праздников вернуться», — сказала Воробей. По ее словам, двух 12-летних детей искали только 7 января. С 3 по 5 января в рамках «Комендантского патруля» с улиц в отделения полиции доставили 151 подросток, из них 101 — в ночное время. «Как правило, подростки передавались родителям. Пять человек были помещены в социально-реабилитационные центры, три — в больницы», — сказала Воробей, добавив, что еще один подросток оказался в центре временного содержания несовершеннолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период новогодних праздников в Свердловской области пропали 18 подростков. 11 из них уже разысканы, остальные находятся на связи, рассказала на пресс-конференции ТАСС врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Оксана Воробей. «11 ушли из семей, семь из учреждений государственного воспитания. Дети, которые сейчас не разысканы, находятся на связи. Как правило, они не хотят быть под надзором — обещают после праздников вернуться», — сказала Воробей. По ее словам, двух 12-летних детей искали только 7 января. С 3 по 5 января в рамках «Комендантского патруля» с улиц в отделения полиции доставили 151 подросток, из них 101 — в ночное время. «Как правило, подростки передавались родителям. Пять человек были помещены в социально-реабилитационные центры, три — в больницы», — сказала Воробей, добавив, что еще один подросток оказался в центре временного содержания несовершеннолетних.