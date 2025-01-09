В новогодние каникулы свердловские подростки массово сбегали из дома

В Свердловской области в новогодние праздники потерялись 18 подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , полицейские, полиция
Полиция искала каждого беглеца Фото:

В период новогодних праздников в Свердловской области пропали 18 подростков. 11 из них уже разысканы, остальные находятся на связи, рассказала на пресс-конференции ТАСС врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Оксана Воробей.

Новость по теме
В Тагиле ищут мальчика, который не вернулся с прогулки

«11 ушли из семей, семь из учреждений государственного воспитания. Дети, которые сейчас не разысканы, находятся на связи. Как правило, они не хотят быть под надзором — обещают после праздников вернуться», — сказала Воробей. По ее словам, двух 12-летних детей искали только 7 января.

С 3 по 5 января в рамках «Комендантского патруля» с улиц в отделения полиции доставили 151 подросток, из них 101 — в ночное время. «Как правило, подростки передавались родителям. Пять человек были помещены в социально-реабилитационные центры, три — в больницы», — сказала Воробей, добавив, что еще один подросток оказался в центре временного содержания несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период новогодних праздников в Свердловской области пропали 18 подростков. 11 из них уже разысканы, остальные находятся на связи, рассказала на пресс-конференции ТАСС врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Оксана Воробей. «11 ушли из семей, семь из учреждений государственного воспитания. Дети, которые сейчас не разысканы, находятся на связи. Как правило, они не хотят быть под надзором — обещают после праздников вернуться», — сказала Воробей. По ее словам, двух 12-летних детей искали только 7 января. С 3 по 5 января в рамках «Комендантского патруля» с улиц в отделения полиции доставили 151 подросток, из них 101 — в ночное время. «Как правило, подростки передавались родителям. Пять человек были помещены в социально-реабилитационные центры, три — в больницы», — сказала Воробей, добавив, что еще один подросток оказался в центре временного содержания несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...