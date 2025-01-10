Сын Боярского раскрыл состояние актера

Актер Михаил Боярский проходил плановое обследование в больнице. Ему делали компьютерную томографию (КТ) легких. Об этом сообщил сын артиста Сергей Боярский.
«С Михаилом Боярским все в порядке. В больнице артисту делали плановое КТ легких», — пишет telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» со ссылкой на слова Сергея. Сын народного артиста РСФСР подчеркнул, что уже завтра у Боярского будет спектакль.
Ранее появилась информация, что актер Михаил Боярский был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Telegram-каналы сообщали, что причиной стала ишемическая болезнь сердца.
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