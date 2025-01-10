Сын Боярского раскрыл состояние актера

Сын Боярского заявил, что с актером все в порядке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Со здоровьем Михаила Боярского все в порядке
Со здоровьем Михаила Боярского все в порядке Фото:

Актер Михаил Боярский проходил плановое обследование в больнице. Ему делали компьютерную томографию (КТ) легких. Об этом сообщил сын артиста Сергей Боярский.

«С Михаилом Боярским все в порядке. В больнице артисту делали плановое КТ легких», — пишет telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» со ссылкой на слова Сергея. Сын народного артиста РСФСР подчеркнул, что уже завтра у Боярского будет спектакль.

Ранее появилась информация, что актер Михаил Боярский был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Telegram-каналы сообщали, что причиной стала ишемическая болезнь сердца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Михаил Боярский проходил плановое обследование в больнице. Ему делали компьютерную томографию (КТ) легких. Об этом сообщил сын артиста Сергей Боярский. «С Михаилом Боярским все в порядке. В больнице артисту делали плановое КТ легких», — пишет telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» со ссылкой на слова Сергея. Сын народного артиста РСФСР подчеркнул, что уже завтра у Боярского будет спектакль. Ранее появилась информация, что актер Михаил Боярский был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Telegram-каналы сообщали, что причиной стала ишемическая болезнь сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...