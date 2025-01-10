Life: Боярский попал в больницу

Боярский экстренно госпитализирован, заявили в telegram-канале Life
Народный артист РСФСР, актер и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, причина — ишемическая болезнь сердца. Об этом заявили в telegram-каналах.
«Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге», — сообщили в издании Life. По их данным, он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи занимаются стабилизацией состояние народного артиста. Состояние уточняется, добавили в telegram-канале 112.
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