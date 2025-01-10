Life: Боярский попал в больницу

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Боярский экстренно госпитализирован, заявили в telegram-канале Life
Боярский экстренно госпитализирован, заявили в telegram-канале Life Фото:

Народный артист РСФСР, актер и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, причина — ишемическая болезнь сердца. Об этом заявили в telegram-каналах.

«Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге», — сообщили в издании Life. По их данным, он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи занимаются стабилизацией состояние народного артиста. Состояние уточняется, добавили в telegram-канале 112.

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Народный артист РСФСР, актер и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, причина — ишемическая болезнь сердца. Об этом заявили в telegram-каналах. «Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге», — сообщили в издании Life. По их данным, он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи занимаются стабилизацией состояние народного артиста. Состояние уточняется, добавили в telegram-канале 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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