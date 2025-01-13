ВС РФ сделали важный шаг перед освобождением Красноармейска: карта СВО на 13 января

Бойцы РФ нанесли удар логистике ВСУ, захватив трассу Димитров — Константиновка
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Армия России взяла под контроль новый опорный пункт ВСУ
Армия России взяла под контроль новый опорный пункт ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России взяла под контроль трассу Димитров — Константиновка в ДНР, нарушив логистику ВСУ. Перешедшие на сторону России украинцы активно уничтожают технику. Российские средства ПВО за ночь предотвратили атаку украинских БПЛА над территориями трех областей. Из Курахово началась эвакуация мирных жителей, а в районе Часова Яра взят украинский опорный пункт. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 13 января — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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ВС РФ нарушили военную логистику Украины

Российские войска взяли под контроль ключевую трассу Димитров — Константиновка, что серьезно нарушило логистические операции Вооруженных сил Украины в регионе. Об этом сообщили представители силовых структур РФ.

Действие напрямую повлияет на возможности ВСУ в районе Димитрова. Особенно сложная ситуация складывается в Красноармейске (Покровске), где ухудшение логистики может негативно сказаться на дальнейших операциях Украины.

Бывшие солдаты ВСУ массово уничтожают технику

Украинские военные, перешедшие на сторону России, успешно уничтожают военную технику ВСУ в районах Покровска и Курахово. Об этом сообщают военные корреспонденты.

Атака украинских беспилотников

В ночь на 13 января российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство РФ. В Минобороны рассказали, что налет был совершен на Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.

Также объявлено о потенциальной угрозе атак БПЛА в Самарской области. Об этом региональное управление МЧС проинформировало в telegram-канале.

Количество потраченных украинских БПЛА для атаки по РФ

Журналисты подсчитали, что за 2024 год российские системы ПВО перехватили и уничтожили более семи тысяч БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины. Дроны использовались для атак на территории России вне зоны СВО. Отмечено, что налетам подверглись 35 регионов страны.

В Курахово началась эвакуация

Министерство обороны РФ сообщило о начале эвакуации мирных жителей из недавно освобожденного города Курахово. По заявлению МО РФ, местные жители не могли сдержать радостных эмоций при виде российских солдат.

В районе Часова Яра армия РФ взяла опорный пункт

Российские десантники из Ивановской и Костромской областей успешно провели операцию по захвату опорного пункта противника в районе Часова Яра. При поддержке беспилотников и минометного огня была проведена разведка, которая позволила выявить и уничтожить огневые позиции и пункт управления ВСУ.

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Армия России взяла под контроль трассу Димитров — Константиновка в ДНР, нарушив логистику ВСУ. Перешедшие на сторону России украинцы активно уничтожают технику. Российские средства ПВО за ночь предотвратили атаку украинских БПЛА над территориями трех областей. Из Курахово началась эвакуация мирных жителей, а в районе Часова Яра взят украинский опорный пункт. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 13 января — в материале URA.RU. ВС РФ нарушили военную логистику Украины Российские войска взяли под контроль ключевую трассу Димитров — Константиновка, что серьезно нарушило логистические операции Вооруженных сил Украины в регионе. Об этом сообщили представители силовых структур РФ. Действие напрямую повлияет на возможности ВСУ в районе Димитрова. Особенно сложная ситуация складывается в Красноармейске (Покровске), где ухудшение логистики может негативно сказаться на дальнейших операциях Украины. Бывшие солдаты ВСУ массово уничтожают технику Украинские военные, перешедшие на сторону России, успешно уничтожают военную технику ВСУ в районах Покровска и Курахово. Об этом сообщают военные корреспонденты. Атака украинских беспилотников В ночь на 13 января российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство РФ. В Минобороны рассказали, что налет был совершен на Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области. Также объявлено о потенциальной угрозе атак БПЛА в Самарской области. Об этом региональное управление МЧС проинформировало в telegram-канале. Количество потраченных украинских БПЛА для атаки по РФ Журналисты подсчитали, что за 2024 год российские системы ПВО перехватили и уничтожили более семи тысяч БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины. Дроны использовались для атак на территории России вне зоны СВО. Отмечено, что налетам подверглись 35 регионов страны. В Курахово началась эвакуация Министерство обороны РФ сообщило о начале эвакуации мирных жителей из недавно освобожденного города Курахово. По заявлению МО РФ, местные жители не могли сдержать радостных эмоций при виде российских солдат. В районе Часова Яра армия РФ взяла опорный пункт Российские десантники из Ивановской и Костромской областей успешно провели операцию по захвату опорного пункта противника в районе Часова Яра. При поддержке беспилотников и минометного огня была проведена разведка, которая позволила выявить и уничтожить огневые позиции и пункт управления ВСУ.
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