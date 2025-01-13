ВСУ попытались атаковать три российских региона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников», — заявили в ведомстве. Атаки совершены на Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.
Ранее российские журналисты подсчитали, сколько дронов потратили ВСУ за год на удары по РФ. Так, перехвачено и уничтожено более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов. Всего за 2024 год воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись 35 регионов России.
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