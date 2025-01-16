Бизнес устранил свыше тысячи повреждений на муниципальных сетях Челябинска

Специалисты «УСТЭК-Челябинск» устранили более тысячи повреждений на арендованных участках муниципальных теплосетей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, большой объем работ теплоэнергетики выполнили в период с 10 по 15 января, устранив еще 72 повреждения.
«Ежедневно на теплосетях трудится значительное число специалистов. Так, 16 января в работах задействовано 40 бригад. За последние пять дней повреждения устранены по адресам Дзержинского, 104, Братьев Кашириных, 132, проспект Победы, 196А, Васенко, 65, Марченко,13Б, Шота Руставели, 27А, ул. Володарского, 32, ул. Краснодонская, 7, ул. Грибоедова, 39А», — сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что всего на сегодняшний день компания устранила 1033 повреждения. Актуальный статус публикуется в специальном разделе на сайте предприятия.
После проведения ремонтных работ, специалисты восстанавливают благоустройство . В зимний период это происходит с помощью отсыпки участков, где вели ремонт, гравийной смесью. После наступления тепла там будет восстановлено привычное покрытие. В компании добавили, что о любых повреждениях тепловых сетей жителям стоит сообщать в оперативно-диспетчерскую службу «УСТЭК-Челябинск» для их оперативного устранения, а также управляющие организации или в аварийные службы города Там также рекомендовали родителям детей, рассказать об опасности, которые представляет прогулка вблизи теплоэнергетических объектов — тепловых камер, теплотрасс и.т.п.
Теплсосети, на которых устраняются повреждения, компания арендовала у МУП «ЧКТС». Они расположены в зоне теплоснабжения № 01 города.
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