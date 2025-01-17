В ЕС разработали коварный план на случай, если Венгрия наложит вето на санкции против РФ

FT: ЕС способен обратиться к бельгийскому военном закону для продления санкций
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ЕС может обратиться к военному закону Бельгии для продления санкций против России
ЕС может обратиться к военному закону Бельгии для продления санкций против России Фото:
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Если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкции Евросоюза, которые включают удержание и использование российских активов, то ЕС может обратиться к бельгийскому указу военного времени от 1944 года, позволяющему блокировать передачу активов из страны. Именно в Бельгии сейчас находятся активы РФ. Об этом пишет Financial Times.

«Поскольку государственные активы РФ физически хранятся в бельгийском юридическом лице, одним из запасных вариантов [Евросоюза] является использование указа военного времени, принятого в 1944 году, в Бельгии, который позволит текущему королю Филиппу блокировать передачу активов из страны», — передают авторы материала, ссылаясь на нескольких должностных лиц, участвовавших в соответствующих обсуждениях. По их мнению, это может стать запасным вариантом продления антироссийских санкций. 

Венгрия является членом Евросоюза, соответственно, как участник объединения она может наложить вето на продление антироссийских санкций. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже заявлял о необходимости пересмотреть санкции в отношении России. 

Сейчас ЕС готовит очередной пакет санкций против России к 24 февраля 2025 года, передает RT. Орбан также говорил, что именно Европа является проигравшей стороной в украинском конфликте из-за которого и были введены экономические ограничения против России, сообщает 360.Ru.

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Если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкции Евросоюза, которые включают удержание и использование российских активов, то ЕС может обратиться к бельгийскому указу военного времени от 1944 года, позволяющему блокировать передачу активов из страны. Именно в Бельгии сейчас находятся активы РФ. Об этом пишет Financial Times. «Поскольку государственные активы РФ физически хранятся в бельгийском юридическом лице, одним из запасных вариантов [Евросоюза] является использование указа военного времени, принятого в 1944 году, в Бельгии, который позволит текущему королю Филиппу блокировать передачу активов из страны», — передают авторы материала, ссылаясь на нескольких должностных лиц, участвовавших в соответствующих обсуждениях. По их мнению, это может стать запасным вариантом продления антироссийских санкций.  Венгрия является членом Евросоюза, соответственно, как участник объединения она может наложить вето на продление антироссийских санкций. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже заявлял о необходимости пересмотреть санкции в отношении России.  Сейчас ЕС готовит очередной пакет санкций против России к 24 февраля 2025 года, передает RT. Орбан также говорил, что именно Европа является проигравшей стороной в украинском конфликте из-за которого и были введены экономические ограничения против России, сообщает 360.Ru.
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