В ЕС разработали коварный план на случай, если Венгрия наложит вето на санкции против РФ

Если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкции Евросоюза, которые включают удержание и использование российских активов, то ЕС может обратиться к бельгийскому указу военного времени от 1944 года, позволяющему блокировать передачу активов из страны. Именно в Бельгии сейчас находятся активы РФ. Об этом пишет Financial Times.
«Поскольку государственные активы РФ физически хранятся в бельгийском юридическом лице, одним из запасных вариантов [Евросоюза] является использование указа военного времени, принятого в 1944 году, в Бельгии, который позволит текущему королю Филиппу блокировать передачу активов из страны», — передают авторы материала, ссылаясь на нескольких должностных лиц, участвовавших в соответствующих обсуждениях. По их мнению, это может стать запасным вариантом продления антироссийских санкций.
Венгрия является членом Евросоюза, соответственно, как участник объединения она может наложить вето на продление антироссийских санкций. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже заявлял о необходимости пересмотреть санкции в отношении России.
Сейчас ЕС готовит очередной пакет санкций против России к 24 февраля 2025 года, передает RT. Орбан также говорил, что именно Европа является проигравшей стороной в украинском конфликте из-за которого и были введены экономические ограничения против России, сообщает 360.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.