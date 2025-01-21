Пермский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в 2024 году

Пермяки назвали девочек, родившихся в 2024 году, Фома и Луна
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в Перми появилось на свет больше 10 тысяч малышей
В 2024 году в Перми появилось на свет больше 10 тысяч малышей Фото:

В 2024 году в Перми зафиксирована тенденция к выбору необычных имен для новорожденных. Так, мальчикам давали имена Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, а девочкам Теона, Авигея, Ландыш, Беата, Луна, Фома. Об этом сообщает администрация Перми со ссылкой на городские управления ЗАГС.

«В последнее время сохраняется тенденция давать детям интересные имена. Например, в число необычных и редких имен для мальчиков вошли Алфей, Лучезар, Антей, а девочек- Теона, Луна, Алиша, Юна, Моника», — отмечают специалисты управления ЗАГС администрации Перми.

Примечательно, что в список необычных имен для мальчиков включены также Леонид, Сергей, Борис, Игорь. Девочек стали реже называть именами Маргарита, Любовь, Нина. Всего в прошлом году на свет появилось 10812 малышей, зарегистрировано 116 случаев рождения двоен. В целом, активность управления ЗАГС отражает и другие аспекты гражданской жизни: в прошлом году было заключено 7815 браков, а 940 супружеских пар отметили юбилей.

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В 2024 году в Перми зафиксирована тенденция к выбору необычных имен для новорожденных. Так, мальчикам давали имена Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, а девочкам Теона, Авигея, Ландыш, Беата, Луна, Фома. Об этом сообщает администрация Перми со ссылкой на городские управления ЗАГС. «В последнее время сохраняется тенденция давать детям интересные имена. Например, в число необычных и редких имен для мальчиков вошли Алфей, Лучезар, Антей, а девочек- Теона, Луна, Алиша, Юна, Моника», — отмечают специалисты управления ЗАГС администрации Перми. Примечательно, что в список необычных имен для мальчиков включены также Леонид, Сергей, Борис, Игорь. Девочек стали реже называть именами Маргарита, Любовь, Нина. Всего в прошлом году на свет появилось 10812 малышей, зарегистрировано 116 случаев рождения двоен. В целом, активность управления ЗАГС отражает и другие аспекты гражданской жизни: в прошлом году было заключено 7815 браков, а 940 супружеских пар отметили юбилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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