ВСУ атаковали 7 районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько районов Белгородской области. Для этого они использовали 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
» В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор и Никольское, а также хутору Угрим в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО», — сообщил Гладков. Сводку о том, что произошло в Белгородской области за прошедшие сутки он опубликовал в telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ за сутки атаковали 7 районов Белгородской области с помощью 61 боеприпаса и 27 беспилотников. За медпомощью обратился мужчина с баротравмой, сообщил Гладков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.