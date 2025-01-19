ВСУ атаковали 7 районов Белгородской области

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ВСУ атаковали 7 районов Белгородской области
ВСУ атаковали 7 районов Белгородской области Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько районов Белгородской области. Для этого они использовали 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

» В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор и Никольское, а также хутору Угрим в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО», — сообщил Гладков. Сводку о том, что произошло в Белгородской области за прошедшие сутки он опубликовал в telegram-канале. 

Отмечается, что ВСУ за сутки атаковали 7 районов Белгородской области с помощью 61 боеприпаса и 27 беспилотников. За медпомощью обратился мужчина с баротравмой, сообщил Гладков.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько районов Белгородской области. Для этого они использовали 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  » В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор и Никольское, а также хутору Угрим в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО», — сообщил Гладков. Сводку о том, что произошло в Белгородской области за прошедшие сутки он опубликовал в telegram-канале.  Отмечается, что ВСУ за сутки атаковали 7 районов Белгородской области с помощью 61 боеприпаса и 27 беспилотников. За медпомощью обратился мужчина с баротравмой, сообщил Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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