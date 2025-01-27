Британские ВМС испугались кита, приняв его за российскую подлодку

Британские ВМС ошибочно приняли кита за российские беспилотные лодки, сообщают зарубежные издания. В ходе морских испытаний оружия военное командование изначально подозревало, что Россия могла использовать подводные устройства для прослушивания.
«...кит вызвал опасения, что российские беспилотники нацелились на британские атомные подлодки», — пишет The Sun. Британское командование предположило, что одна из российских беспилотных подводных лодок могла установить подслушивающее устройство на дне моря между островом Раасай и полуостровом Эпплкросс в Шотландии. Однако после тщательной проверки выяснилось, что странные звуки на самом деле издавал кит.
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