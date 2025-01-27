Британские ВМС испугались кита, приняв его за российскую подлодку

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Британские ВМС приняли пукающего кита за подводную лодку РФ
Британские ВМС приняли пукающего кита за подводную лодку РФ Фото:

Британские ВМС ошибочно приняли кита за российские беспилотные лодки, сообщают зарубежные издания. В ходе морских испытаний оружия военное командование изначально подозревало, что Россия могла использовать подводные устройства для прослушивания.

«...кит вызвал опасения, что российские беспилотники нацелились на британские атомные подлодки», — пишет The Sun. Британское командование предположило, что одна из российских беспилотных подводных лодок могла установить подслушивающее устройство на дне моря между островом Раасай и полуостровом Эпплкросс в Шотландии. Однако после тщательной проверки выяснилось, что странные звуки на самом деле издавал кит.

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Британские ВМС ошибочно приняли кита за российские беспилотные лодки, сообщают зарубежные издания. В ходе морских испытаний оружия военное командование изначально подозревало, что Россия могла использовать подводные устройства для прослушивания. «...кит вызвал опасения, что российские беспилотники нацелились на британские атомные подлодки», — пишет The Sun. Британское командование предположило, что одна из российских беспилотных подводных лодок могла установить подслушивающее устройство на дне моря между островом Раасай и полуостровом Эпплкросс в Шотландии. Однако после тщательной проверки выяснилось, что странные звуки на самом деле издавал кит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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