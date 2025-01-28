На Украине вступились за Россию после заявления Макрона про Освенцим

Президент Франции Эммануэль Макрон, высказываясь об освобождении концентрационного лагеря Освенцим, пропустил важный аспект исторического события и забыл указать, кто освободил лагерь. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко.
"Вы забыли упомянуть, чьи войска освободили узников Освенцима", — написала Панченко на своей странице в социальной сети Х. Она выразила неудовлетворенность тем, что Макрон не упомянул Красную армию, которая играла ключевую роль в освобождении лагеря.
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 80 лет назад освобождение концентрационного лагеря Освенцим выявило полную картину нацистского зверства. Он призвал общественность постоянно помнить об этом ужасе.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января, в день освобождения Аушвиц (Освенцим) Красной армией в 1945 году. Аушвиц-Биркенау являлся крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал символом Холокоста. В период с 1941 по 1945 годы в Аушвице погибло около 1,4 миллиона человек, большинство из которых были евреи.
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