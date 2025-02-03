В жилом доме в Туапсе взорвался газ

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Туапсе (Краснодарский край). По предварительной информации, пострадал один человек.
«Организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», — сообщает прокуратура Краснодарского края в своем telegram-канале. По их данным, ЧП произошло в многоквартирном доме на лице Горького.
По информации telegram-канала Shot, взрыв вызвал разрушение части стены здания. Мужчина, находившийся в квартире во время происшествия, был госпитализирован с тяжелыми ожогами, медики сейчас борются за его жизнь.
В ходе эвакуации на месте происшествия удалось вывести 16 жильцов, среди которых находятся двое детей. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. Службы экстренной помощи работают на месте инцидента.
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