Данила Козловский снимется в новом фильме Учителя

Актер Данила Козловский снимется в новом фильме режиссера Алексея Учителя про советского композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил сам режиссер картины. По его словам, Козловский в картине сыграет «неожиданную для себя роль».
«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — поделился Учитель в разговоре с РИА Новости. Какую именно роль исполнит актер, однако, не уточняется.
В фильме под рабочим названием «Шум времени» также снимутся Олег Савцов и Дарья Балабанова — они исполнят роли самого Шостаковича и его жены. Кроме того, в фильме появится другой известный советский композитор — Сергей Прокофьев, его роль исполнит Евгений Цыганов. В актерском составе также указаны Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Полина Цыганова и другие. Выход фильма ожидается в октябре 2026 года.
В апреле 2023 года на фоне возвращения Козловского из США депутаты Госдумы России требовали отменить выступления актера. Общественный деятель Виталий Бородин выступал с инициативой провести проверку Козловского на дискредитацию ВС РФ, на что сам актер ответил судебным иском.
