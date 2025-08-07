Данила Козловский снимется в новом фильме Учителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Козловский сыграет в новом фильме «неожиданную для себя роль»
Козловский сыграет в новом фильме «неожиданную для себя роль» Фото:

Актер Данила Козловский снимется в новом фильме режиссера Алексея Учителя про советского композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил сам режиссер картины. По его словам, Козловский в картине сыграет «неожиданную для себя роль».

«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — поделился Учитель в разговоре с РИА Новости. Какую именно роль исполнит актер, однако, не уточняется. 

В фильме под рабочим названием «Шум времени» также снимутся Олег Савцов и Дарья Балабанова — они исполнят роли самого Шостаковича и его жены. Кроме того, в фильме появится другой известный советский композитор — Сергей Прокофьев, его роль исполнит Евгений Цыганов. В актерском составе также указаны Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Полина Цыганова и другие. Выход фильма ожидается в октябре 2026 года.

В апреле 2023 года на фоне возвращения Козловского из США депутаты Госдумы России требовали отменить выступления актера. Общественный деятель Виталий Бородин выступал с инициативой провести проверку Козловского на дискредитацию ВС РФ, на что сам актер ответил судебным иском.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Данила Козловский снимется в новом фильме режиссера Алексея Учителя про советского композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил сам режиссер картины. По его словам, Козловский в картине сыграет «неожиданную для себя роль». «Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — поделился Учитель в разговоре с РИА Новости. Какую именно роль исполнит актер, однако, не уточняется.  В фильме под рабочим названием «Шум времени» также снимутся Олег Савцов и Дарья Балабанова — они исполнят роли самого Шостаковича и его жены. Кроме того, в фильме появится другой известный советский композитор — Сергей Прокофьев, его роль исполнит Евгений Цыганов. В актерском составе также указаны Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Полина Цыганова и другие. Выход фильма ожидается в октябре 2026 года. В апреле 2023 года на фоне возвращения Козловского из США депутаты Госдумы России требовали отменить выступления актера. Общественный деятель Виталий Бородин выступал с инициативой провести проверку Козловского на дискредитацию ВС РФ, на что сам актер ответил судебным иском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...