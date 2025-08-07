В российских школах появятся новые программы по русскому языку

В России с 1 сентября планируется возрождение чтецких программ в школах совместно с обществом «Знание». Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, депутат Елена Ямпольская в честь годовщины указа президента о его создании.
«Красота родного слова в эталонном исполнении начнет возвращаться в школы страны уже с 1 сентября нынешнего года ... Убеждена, что со временем во многих школах появятся не только собственные чтецкие клубы, но и литературные студии», — написала Ямпольская в своем telegram-канале. Она уточнила, что тематический план сейчас находится на завершающем этапе согласования. В этой работе важную роль будут играть актеры региональных и муниципальных театров во главе с Театральным институтом имени Щукина и его ректором Евгением Князевым.
По словам Ямпольской, одним из последних событий в работе Совета стало подписание 11 июля 2025 года указа об утверждении основ государственной языковой политики РФ. Теперь правительство должно до 1 октября текущего года представить план мероприятий по реализации этих основ и определить необходимое финансирование, написала Ямпольская. Она также подчеркнула, что совместно с Минобрнауки идет работа над федеральным законом «О языках народов Российской Федерации». Кроме того, на согласовании находятся проекты указов о введении Дня языков народов России и о праздновании в 2028 году 225-летия поэта Федора Тютчева.
Политик сообщила, что в Национальном центре «Россия» в сентябре пройдет финал всероссийского конкурса «Родная игрушка». На его площадке будет создано интерактивное пространство, посвященное русскому языку. Первый такой проект появится во Владивостоке. Также Ямпольская напомнила о запуске мобильной игры «Скажи по-русски!» в социальной сети «ВКонтакте», которую уже опробовали более 130 тысяч пользователей. С 1 сентября во всех образовательных учреждениях стартует программа чтецких занятий: актеры театров при участии Театрального института имени Щукина помогут школьникам развивать интерес к литературе и выразительному чтению.
Ямпольская уточнила, что работа над едиными учебниками для школ по русскому языку и литературе находится на финальной стадии. Подробности будут опубликованы дополнительно после завершения всех этапов согласования. За прошедший год президент России Владимир Путин дважды собирал Совет по реализации языковой политики; по итогам заседаний сформированы перечни поручений с различными сроками исполнения — от марта 2025 года до октября 2026 года.
Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» был принят 11 июля 2025 года. В частности он закрепляет статус русского языка как основы государственности, гарантирует сохранение языкового многообразия при особой роли русского языка, а также защищает право российских граждан использовать родной язык за рубежом.
