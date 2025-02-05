Труженица тыла и врач высшей категории из Среднеуральска (Свердловская область) Людмила Абрамова получила от президента РФ Владимира Путина юбилейную медаль к 80-летию Победы. Награду вручили глава регионального минэкономики Руслан Садыков и мэр Алексей Стасенок. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.
«Людмила Абрамова родилась в 1931 году в поселке Висимо-Уткинск. Во время войны она трудилась в школе, колола дрова. После поступила в Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания работала фельдшером в течение трёх лет. В 1951 году поступила в СГМИ. Работала детским врачом в селе Бокал Челябинской области, позже возглавила детское отделение больницы Нижнего Тагила. В Среднеуральск переехала в 1962 году, где трудилась в детской поликлинике», — говорится в сообщении.
По данным портала свердловского правительства, Людмила Павловна — отличник здравоохранения, награждена орденом «Знак Почета», является почетным гражданином Среднеуральска. На пенсию она вышла в 81 год. Юбилейная медаль, которой наградили Абрамову, была учреждена 2 сентября 2024 года указом Путина.
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