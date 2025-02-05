05 февраля 2025

Детский врач из Свердловской области получила новую медаль от Путина. Фото

Медику Людмиле Абрамовой из Среднеуральска передали президентскую награду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилейная медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом президента
Юбилейная медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом президента Фото:

Труженица тыла и врач высшей категории из Среднеуральска (Свердловская область) Людмила Абрамова получила от президента РФ Владимира Путина юбилейную медаль к 80-летию Победы. Награду вручили глава регионального минэкономики Руслан Садыков и мэр Алексей Стасенок. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

«Людмила Абрамова родилась в 1931 году в поселке Висимо-Уткинск. Во время войны она трудилась в школе, колола дрова. После поступила в Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания работала фельдшером в течение трёх лет. В 1951 году поступила в СГМИ. Работала детским врачом в селе Бокал Челябинской области, позже возглавила детское отделение больницы Нижнего Тагила. В Среднеуральск переехала в 1962 году, где трудилась в детской поликлинике», — говорится в сообщении.

По данным портала свердловского правительства, Людмила Павловна — отличник здравоохранения, награждена орденом «Знак Почета», является почетным гражданином Среднеуральска. На пенсию она вышла в 81 год. Юбилейная медаль, которой наградили Абрамову, была учреждена 2 сентября 2024 года указом Путина. 

Людмила Павловна - врач высшей квалификации
Людмила Павловна - врач высшей квалификации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Труженица тыла и врач высшей категории из Среднеуральска (Свердловская область) Людмила Абрамова получила от президента РФ Владимира Путина юбилейную медаль к 80-летию Победы. Награду вручили глава регионального минэкономики Руслан Садыков и мэр Алексей Стасенок. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «Людмила Абрамова родилась в 1931 году в поселке Висимо-Уткинск. Во время войны она трудилась в школе, колола дрова. После поступила в Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания работала фельдшером в течение трёх лет. В 1951 году поступила в СГМИ. Работала детским врачом в селе Бокал Челябинской области, позже возглавила детское отделение больницы Нижнего Тагила. В Среднеуральск переехала в 1962 году, где трудилась в детской поликлинике», — говорится в сообщении. По данным портала свердловского правительства, Людмила Павловна — отличник здравоохранения, награждена орденом «Знак Почета», является почетным гражданином Среднеуральска. На пенсию она вышла в 81 год. Юбилейная медаль, которой наградили Абрамову, была учреждена 2 сентября 2024 года указом Путина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...