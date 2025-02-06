Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев пытался оспорить срок в СИЗО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, вновь пытался выйти из СИЗО. Четвертая попытка убедить суд смягчить меру пресечения, потерпела фиаско: бывшего чиновника оставили в СИЗО до 16 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Репринцева. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат просил суд смягчить меру пресечения Репринцеву. Он приводил аргументы в пользу отправки своего подзащитного под домашний арест. Но суд им не внял.
Репринцев был задержан в начале июля 2024 года сотрудниками регионального УФСБ. Его обвинили в получении взяток в особо крупных размерах. По версии следствия, бывший вице-мэр областного центра в период с 2017 по 2019 годы получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 миллионов рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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