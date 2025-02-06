«Денег мало, работы много»: сотрудник заявил о жестком кризисе на Уральской таможне

Инсайдер: из Уральской таможни массово бегут сотрудники из-за низких зарплат

07 февраля 2025 в 14:13 Размер текста - 17 +

На плечах таможенников очень много работы, за которую платят недостаточно хорошо, считает собеседник (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском таможенном управлении сложились большие проблемы с кадрами. Люди уходят из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, заявил URA.RU сотрудник, пожелавший не называть свое имя. При этом начальник региональной таможенной службы Алексей Фролов назвал ситуацию стабильной. Агентство выслушало мнения и доводы обеих сторон. Работа оперативников на таможне сопряжена с опасностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Народ бежит — и оперативники, и госслужащие. У первых зарплата 50-60 тысяч рублей, у вторых — 35-40. Куча задач, требований, претензий. Те, кто занимается таможенным контролем, постоянно получают взыскания, а значит, им не положены премии. Да и вообще премии получают только лояльные руководству люди. Денег мало, работы много», — описал ситуацию сотрудник таможни. Он подчеркнул, что реальные зарплаты существенно отличаются от тех, что официально озвучивает начальство. Он объяснил, что оперативники — это таможенники, которые занимаются правоохранительной деятельностью: например, проводят оперативно-розыскные мероприятия в части контрабанды или расследуют экономические преступления в сфере таможенного дела. Госслужащие — это все выпускающие инспекторы. «Они работают в центре электронного декларирования, у них основная таможенная работа, без них не будет таможни. Например, они выпускают декларации, без них невозможна внешняя торговля. Или инспекторы-досмотровики — это те, кто ведет досмотр на складах временного хранения, пересчитывает, взвешивает товары и так далее. От них зависит 80% всей работы таможни. Но требований к ним очень много, а зарплаты — мало. Вот люди и уходят», — продолжил собеседник. Алексей Фролов объяснил, от чего зависят зарплаты служащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тяжелее всего ситуация с кадрами, по его словам, в екатеринбургской и электронной таможнях, которые подчиняются Уральскому управлению. «Там не хватает трети людей, которые занимаются непосредственно таможенным контролем. Раньше в правоохранительный блок таможни хоть шли из полиции. Теперь даже из полиции не идут», — добавил инсайдер. Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов в ответ на запрос агентства уверил, что ситуация стабильна. По его словам, укомплектованность должностными лицами составляет 92,3%, а текучесть кадров — 13%, что «в нынешнее время достаточно неплохо». «Таможенные органы являются скорее исключением, ведь на сегодняшний день количество вакантных должностей по федеральному округу составляет менее 8%. Средняя заработная плата у федерального государственного служащего составила по итогам 2024 года от 80 до 90 тысяч рублей (с учетом премий и ежеквартального материального стимулирования). Зарплата зависит от занимаемой должности и стажа службы», — прокомментировал Фролов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском таможенном управлении сложились большие проблемы с кадрами. Люди уходят из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, заявил URA.RU сотрудник, пожелавший не называть свое имя. При этом начальник региональной таможенной службы Алексей Фролов назвал ситуацию стабильной. Агентство выслушало мнения и доводы обеих сторон. «Народ бежит — и оперативники, и госслужащие. У первых зарплата 50-60 тысяч рублей, у вторых — 35-40. Куча задач, требований, претензий. Те, кто занимается таможенным контролем, постоянно получают взыскания, а значит, им не положены премии. Да и вообще премии получают только лояльные руководству люди. Денег мало, работы много», — описал ситуацию сотрудник таможни. Он подчеркнул, что реальные зарплаты существенно отличаются от тех, что официально озвучивает начальство. Он объяснил, что оперативники — это таможенники, которые занимаются правоохранительной деятельностью: например, проводят оперативно-розыскные мероприятия в части контрабанды или расследуют экономические преступления в сфере таможенного дела. Госслужащие — это все выпускающие инспекторы. «Они работают в центре электронного декларирования, у них основная таможенная работа, без них не будет таможни. Например, они выпускают декларации, без них невозможна внешняя торговля. Или инспекторы-досмотровики — это те, кто ведет досмотр на складах временного хранения, пересчитывает, взвешивает товары и так далее. От них зависит 80% всей работы таможни. Но требований к ним очень много, а зарплаты — мало. Вот люди и уходят», — продолжил собеседник. Тяжелее всего ситуация с кадрами, по его словам, в екатеринбургской и электронной таможнях, которые подчиняются Уральскому управлению. «Там не хватает трети людей, которые занимаются непосредственно таможенным контролем. Раньше в правоохранительный блок таможни хоть шли из полиции. Теперь даже из полиции не идут», — добавил инсайдер. Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов в ответ на запрос агентства уверил, что ситуация стабильна. По его словам, укомплектованность должностными лицами составляет 92,3%, а текучесть кадров — 13%, что «в нынешнее время достаточно неплохо». «Таможенные органы являются скорее исключением, ведь на сегодняшний день количество вакантных должностей по федеральному округу составляет менее 8%. Средняя заработная плата у федерального государственного служащего составила по итогам 2024 года от 80 до 90 тысяч рублей (с учетом премий и ежеквартального материального стимулирования). Зарплата зависит от занимаемой должности и стажа службы», — прокомментировал Фролов.