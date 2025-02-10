Букмекеры, предсказавшие победу Трампа, дали прогноз по завершению конфликта на Украине

Букмекеры оценивают вероятность наступления мира на Украине в 66% в 2025 году
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Быстрого завершения боевых действия не произойдет, считают букмекеры
Быстрого завершения боевых действия не произойдет, считают букмекеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Букмекеры, предсказавшие победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, оценили вероятность прекращения огня на Украине в 66% в 2025 году. Но быстрого завершения конфликта не ожидается.

«Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году в 66%», — говорится на сайте онлайн-платформы Polymarket. Отмечается, что вероятность быстрого урегулирования конфликта в течение 90 дней составляет лишь 26%.

Агенты ФБР 14 ноября провели обыск в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и электронику. Причины обыска неизвестны, но источники предполагают, что это может быть связано с политическими мотивами из-за успешного прогнозирования результата выборов.

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Он отметил наличие условий для этого и серьезные намерения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации, передает «Ридус».

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Букмекеры, предсказавшие победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, оценили вероятность прекращения огня на Украине в 66% в 2025 году. Но быстрого завершения конфликта не ожидается. «Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году в 66%», — говорится на сайте онлайн-платформы Polymarket. Отмечается, что вероятность быстрого урегулирования конфликта в течение 90 дней составляет лишь 26%. Агенты ФБР 14 ноября провели обыск в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и электронику. Причины обыска неизвестны, но источники предполагают, что это может быть связано с политическими мотивами из-за успешного прогнозирования результата выборов. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Он отметил наличие условий для этого и серьезные намерения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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