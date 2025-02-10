Букмекеры, предсказавшие победу Трампа, дали прогноз по завершению конфликта на Украине

Букмекеры, предсказавшие победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, оценили вероятность прекращения огня на Украине в 66% в 2025 году. Но быстрого завершения конфликта не ожидается.
«Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году в 66%», — говорится на сайте онлайн-платформы Polymarket. Отмечается, что вероятность быстрого урегулирования конфликта в течение 90 дней составляет лишь 26%.
Агенты ФБР 14 ноября провели обыск в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и электронику. Причины обыска неизвестны, но источники предполагают, что это может быть связано с политическими мотивами из-за успешного прогнозирования результата выборов.
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Он отметил наличие условий для этого и серьезные намерения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.