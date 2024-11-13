ФБР устроило обыски у букмекера, предсказавшего победу Трампа на выборах

Агенты ФБР США провели облаву в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Оно ранее предсказало республиканцу Дональду Трампу победу на президентских выборах. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).
«Агенты ФБР провели обыск в квартире генерального директора Polymarket Шейна Коплана на Манхэттене... Всего через неделю после того, как платформа для ставок на успешно предсказала ошеломляющую победу Трампа», — пишет NYP.
Согласно полученной информации, во время проведения облавы у Коплана конфисковали мобильный телефон и другую электронику. Причины проведения обыска неизвестны, однако источники предполагают, что это может быть связано с «политическим возмездием» по причине того, что данное агентство, в отличие от обычных опросов, смогло точно предсказать легкую победу Трампа.
Избранный президент США, представляющий Республиканскую партию, получил возможность повторно занять пост главы спустя четыре года после того, как потерпел поражение на выборах 2020 года. В ходе нынешних президентских выборов, которые состоялись 5 ноября, он собрал 277 из необходимых 270 голосов выборщиков для победы. Это станет вторым случаем в истории США, когда президент смог вернуться в Белый дом после проигрыша.
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