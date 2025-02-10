Путин наградил депутата гордумы Челябинска медалью Жукова за храбрость на СВО

Президент Владимир Путин наградил депутата гордумы Челябинска Евгения Ботова медалью Жукова за храбрость и самоотверженность, проявленные на СВО. Награду ветерану боевых действий вручил военком Копейска Константин Скачков.
«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградить медалью Жукова Ботова Евгения Владимировича», — зачитал наградной документ Скачков. «Служу России!» — по-военному коротко ответил Ботов.
Ботов дослужился до звания полковника полиции, возглавлял копейский отдел МВД. В 2022 году добровольцем отправился на СВО. Был ранен. После возращения в 2024 году челябинцы избрали Ботова депутатом городской думы.
Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Это не первая награда Ботова за действия в ходе спецоперации. Также он награжден орденом «Звезда Ахмата».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!