10 февраля 2025

Путин наградил депутата гордумы Челябинска медалью Жукова за храбрость на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата гордумы Челябинска Евгения Ботова наградили медалью Жукова
Депутата гордумы Челябинска Евгения Ботова наградили медалью Жукова Фото:

Президент Владимир Путин наградил депутата гордумы Челябинска Евгения Ботова медалью Жукова за храбрость и самоотверженность, проявленные на СВО. Награду ветерану боевых действий вручил военком Копейска Константин Скачков.

«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградить медалью Жукова Ботова Евгения Владимировича», — зачитал наградной документ Скачков. «Служу России!» — по-военному коротко ответил Ботов.

Ботов дослужился до звания полковника полиции, возглавлял копейский отдел МВД. В 2022 году добровольцем отправился на СВО. Был ранен. После возращения в 2024 году челябинцы избрали Ботова депутатом городской думы.

Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Это не первая награда Ботова за действия в ходе спецоперации. Также он награжден орденом «Звезда Ахмата».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин наградил депутата гордумы Челябинска Евгения Ботова медалью Жукова за храбрость и самоотверженность, проявленные на СВО. Награду ветерану боевых действий вручил военком Копейска Константин Скачков. «Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградить медалью Жукова Ботова Евгения Владимировича», — зачитал наградной документ Скачков. «Служу России!» — по-военному коротко ответил Ботов. Ботов дослужился до звания полковника полиции, возглавлял копейский отдел МВД. В 2022 году добровольцем отправился на СВО. Был ранен. После возращения в 2024 году челябинцы избрали Ботова депутатом городской думы. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Это не первая награда Ботова за действия в ходе спецоперации. Также он награжден орденом «Звезда Ахмата».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...