Для православной церкви День святого Валентина не является праздником, сообщил протоирей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, корреспонденту URA.RU. По его словам, это чуждый для церкви и России праздник.
«Через этот праздник приносятся к нам чуждые традиции, безнравственная культура. Этот праздник не имеет ничего общего со святым Валентином и с церковью», — отметил протоирей Хартонов.
При этом он заявил, что официального запрета отмечать праздник День святого Валентина для православных не существует. Также нет запрета на обмен подарками в этот день. Однако, по словам Константина Харитонова, православным все же не рекомендуется отмечать этот праздник, так как он связан с языческой культурой и лишен нравственности.
«Это некий светский праздник, носящий на себе отпечаток языческой культуры. К сожалению, сейчас праздник языческого характера связывают с именем святого, который как бы насильно призывается к благословению любых отношений», — заявил протоирей.
Представитель церкви отмечает, что в православной традиции существует несколько праздников, посвященных любви, отношениям и семье. «Ежегодно 8 июля церковью отмечается день Петра и Февроньи — День семьи, любви и верности. Это одновременно церковный и государственный праздник. Третье воскресенье сентября также отмечается день памяти Петра и Февроньи. Эти праздники для людей, которые хотят жить в семье, браке», — рассказал священник.
Он также сообщил, что на собрании Московской метрополии, которую возглавлял Патриарх принято решение об установлении Дня многодетной семьи, который будет праздноваться 11 октября. По его словам, эти праздники будут более востребованы, если их изучать и вникать в культуру народа и церкви.
«Примером для нас является никто иные как святые, народ наш воспитан был на примерах святых. Со временем многое поменялось, людям хочется каких-то праздников, посвященных любви, семье и нам навязывают соответствующие праздники, которые ничему нравственному не учат. Поэтому мы, конечно, против таких праздников как День святого Валентина», — отметил Константин Харитонов.
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