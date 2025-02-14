Пользователи жалуются на сбой в работе СБП

Произошел масштабный технический сбой в системе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи банковских карт от различных банков России столкнулись с проблемами при выполнении финансовых операций, сообщается на ресурсе Downdetector.
Наибольшее количество жалоб зарегистрировано из таких регионов, как Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также из Кировской, Самарской и Нижегородской областей. Согласно данным ресурса Downdetector, вершина активности жалоб пришлась на 19:00 по московскому времени.
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