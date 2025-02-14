14 февраля 2025

Пользователи жалуются на сбой в работе СБП

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Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья
Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья Фото:

Произошел масштабный технический сбой в системе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи банковских карт от различных банков России столкнулись с проблемами при выполнении финансовых операций, сообщается на ресурсе Downdetector. 

Наибольшее количество жалоб зарегистрировано из таких регионов, как Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также из Кировской, Самарской и Нижегородской областей. Согласно данным ресурса Downdetector, вершина активности жалоб пришлась на 19:00 по московскому времени.

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Произошел масштабный технический сбой в системе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи банковских карт от различных банков России столкнулись с проблемами при выполнении финансовых операций, сообщается на ресурсе Downdetector.  Наибольшее количество жалоб зарегистрировано из таких регионов, как Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также из Кировской, Самарской и Нижегородской областей. Согласно данным ресурса Downdetector, вершина активности жалоб пришлась на 19:00 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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