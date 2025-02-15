Юрист Виноградов: мошенники нашли новый способ обмана россиян с помощью СНИЛС

Мошенники могут задействовать СНИЛС в своих финансовых махинациях. Например, если у злоумышленника будут данные СНИЛС и копия паспорта гражданина, то он использует его для оформления кредита на имя россиянина. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Если у злоумышленника окажутся эти [СНИЛС] и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — объяснил Вадим Виноградов в беседе с Lenta.ru. По его словам, мошенник может обратиться не в банк, а в микрофинансовую компанию из-за упрощенной процедуры проверки клиентов.
Виноградов описал другие мошеннические схемы, связанные с использованием СНИЛС. Одна из них включает получение доступа к «Госуслугам» для изменения финансовых данных и получения выплат. Также злоумышленники могут регистрировать электронные кошельки и оценивать финансовое положение жертвы, используя информацию о пенсионных отчислениях, и это делает человека уязвимым для дальнейших атак.
Ранее в ГД приняли закон о защите граждан РФ от кредитных мошенников. Согласно нему, вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, а микрофинансовые и кредитные организации обязуются дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества.
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