В России принят закон о защите граждан от кредитных мошенников

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В Госдуме приняли закон против кредитных мошенников - он вводит «период охлаждения»
В Госдуме приняли закон против кредитных мошенников - он вводит «период охлаждения» Фото:

В Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что микрофинансовые и кредитные организации обязаны дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества. Также запрещается взыскивать с заемщика выплаты по кредитному договору в случае, если кредитор не провел проверку транзакции. 

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В Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. " Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что микрофинансовые и кредитные организации обязаны дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества. Также запрещается взыскивать с заемщика выплаты по кредитному договору в случае, если кредитор не провел проверку транзакции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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