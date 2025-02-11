В России принят закон о защите граждан от кредитных мошенников

В Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что микрофинансовые и кредитные организации обязаны дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества. Также запрещается взыскивать с заемщика выплаты по кредитному договору в случае, если кредитор не провел проверку транзакции.
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