В Екатеринбурге частные детсады просят сотни тысяч рублей в год: цены

Самый дорогой садик в Екатеринбурге стоит 750 тысяч рублей в год

18 февраля 2025 в 08:22 Размер текста - 17 +

За самые дорогие садики придется отдавать больше полумиллиона рублей в год Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге работают десятки частных садов, куда можно водить малышей уже с полутора-двух лет. В одном из самых дорогих родителям за год придется оставить около 750 тысяч рублей. При этом в большинстве садиков услуги можно оплачивать маткапиталом. Подробнее о том, что предлагают частные заведения, в материале URA.RU. Teza Kids Сюда можно водить ребенка в возрасте от полутора до семи лет. В каждой группе там будет максимум 15 ребят. Родителям обещают, что в садике на ул. Нагорная, 12 их детей будут учить по современной системе воспитания. Ежемесячно за садик придется отдавать около 36 300 рублей (за 20 рабочих дней). При этом каждый год нужно будет платить еще 26 000 рублей за развитие. «Солнечный луч» В некоторых садиках предлагают питание без глютена, лактозы и сахара Фото: Анна Майорова © URA.RU В садики этой сети тоже можно водить малышей с полутора лет, там они будут находиться 11 часов. Детям предлагают индивидуальное питание (безлактозное, безглютеновое, без сахара) и разнообразную образовательную программу. Четыре центра работают на улицах Щорса, Хохрякова, Ясная, Шейнкмана. В трех садиках в месяц нужно платить 31-33,3 тысячи рублей и ежедневно 600 рублей за питание. Самый дорогой филиал находится в ЖК «Тихвин». Там за 20 дней придется отдать около 60 тысяч рублей. Ежегодно на развитие придется тратить еще от 29 до 40 тысяч рублей. «Согласие» В этой сети предлагают авторскую программу выявления и развития одаренности каждого ребенка. За месяц по тарифу полного дня нужно будет платить около 40 тысяч (вместе с питанием). Ребенка можно приводить и всего несколько раз в неделю — за день нужно будет отдать от двух до трех тысяч рублей. В уральской столице есть два филиала: на ул. Гагарина, 33 и на пр. Ленина, 72. Wonderland Здесь родителям тоже обещают индивидуальный подход к детям. Пространство выполнено в стиле «Алисы в стране чудес». Малышей сюда можно водить от двух лет, а садик работает 10 часов. За полный день с питанием нужно будет платить 35-39 тысяч рублей, а также единоразово внести 50 тысяч рублей. В центре на ул. Николая Островского, 7 есть и дополнительные занятия с логопедом и нейропсихологом. Туда можно приводить детей аж с восьми месяцев. Большинство садиков принимают детей от 1,5-2 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU «Ромашки» В садике на Бажова, 53 тоже предлагают 11-часовое пребывание и индивидуальное меню. Сюда малышей можно водить с 1,4 года. За 23 500 обещают четырехразовое питание, мониторинг здоровья и ежедневные интересные занятия. Сумма единоразового взноса составляет пять тысяч рублей. «Индра» Ребенка отдать сюда можно в два года. Руководство обещает группы до 20 человек и работу с 7:30 до 19:00. Дети будут заниматься с психологом, в том числе и индивидуально. С шести лет здесь учат информатике. За месяц нужно заплатить около 27 тысяч рублей (с питанием). Садик работает на Новгородцевой, 11А, там же есть и частная школа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге работают десятки частных садов, куда можно водить малышей уже с полутора-двух лет. В одном из самых дорогих родителям за год придется оставить около 750 тысяч рублей. При этом в большинстве садиков услуги можно оплачивать маткапиталом. Подробнее о том, что предлагают частные заведения, в материале URA.RU. Teza Kids Сюда можно водить ребенка в возрасте от полутора до семи лет. В каждой группе там будет максимум 15 ребят. Родителям обещают, что в садике на ул. Нагорная, 12 их детей будут учить по современной системе воспитания. Ежемесячно за садик придется отдавать около 36 300 рублей (за 20 рабочих дней). При этом каждый год нужно будет платить еще 26 000 рублей за развитие. «Солнечный луч» В садики этой сети тоже можно водить малышей с полутора лет, там они будут находиться 11 часов. Детям предлагают индивидуальное питание (безлактозное, безглютеновое, без сахара) и разнообразную образовательную программу. Четыре центра работают на улицах Щорса, Хохрякова, Ясная, Шейнкмана. В трех садиках в месяц нужно платить 31-33,3 тысячи рублей и ежедневно 600 рублей за питание. Самый дорогой филиал находится в ЖК «Тихвин». Там за 20 дней придется отдать около 60 тысяч рублей. Ежегодно на развитие придется тратить еще от 29 до 40 тысяч рублей. «Согласие» В этой сети предлагают авторскую программу выявления и развития одаренности каждого ребенка. За месяц по тарифу полного дня нужно будет платить около 40 тысяч (вместе с питанием). Ребенка можно приводить и всего несколько раз в неделю — за день нужно будет отдать от двух до трех тысяч рублей. В уральской столице есть два филиала: на ул. Гагарина, 33 и на пр. Ленина, 72. Wonderland Здесь родителям тоже обещают индивидуальный подход к детям. Пространство выполнено в стиле «Алисы в стране чудес». Малышей сюда можно водить от двух лет, а садик работает 10 часов. За полный день с питанием нужно будет платить 35-39 тысяч рублей, а также единоразово внести 50 тысяч рублей. В центре на ул. Николая Островского, 7 есть и дополнительные занятия с логопедом и нейропсихологом. Туда можно приводить детей аж с восьми месяцев. «Ромашки» В садике на Бажова, 53 тоже предлагают 11-часовое пребывание и индивидуальное меню. Сюда малышей можно водить с 1,4 года. За 23 500 обещают четырехразовое питание, мониторинг здоровья и ежедневные интересные занятия. Сумма единоразового взноса составляет пять тысяч рублей. «Индра» Ребенка отдать сюда можно в два года. Руководство обещает группы до 20 человек и работу с 7:30 до 19:00. Дети будут заниматься с психологом, в том числе и индивидуально. С шести лет здесь учат информатике. За месяц нужно заплатить около 27 тысяч рублей (с питанием). Садик работает на Новгородцевой, 11А, там же есть и частная школа.