В Екатеринбурге вырастят 80 тысяч икринок радужной форели. В России эта рыба стоит минимум в два раза дороже, чем во всем мире. Корреспондент URA.RU побывал на Зеленоборском рыборазводном заводе и своими глазами увидел мальков, которые вырастут к концу года, а затем могут оказаться на прилавках местных магазинов.
«Партия в 80 тысяч икринок форели породы „Адлер“ приехала, прошла инкубационный период. Маленькие букашки [из икры] появились, надеемся, что они дорастут до посадочного материала и успешно попадут в водоемы области, а мы все предприятия, которые занимаются производством товарной рыбы, постараемся обеспечить. Жители с удовольствием приобретают рыбу, самое главное — сделать ее доступной по цене», — рассказал первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. И подчеркнул, что рыба, выращенная силами завода, поступает в общепит и на прилавки магазинов.
В магазинах цены на рыбу варьируются. По словам главного рыболова предприятия Александра Шахманаева, килограмм мелкой форели в опте может стоить 750 рублей. «В среднем цены составляют от 1200 до 1500 рублей, если особи были с икрой. Без икры: 850-1200 рублей, все зависит от размера».
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