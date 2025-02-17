В Екатеринбурге вырастят десятки тысяч икринок дорогущей рыбы. Фото

В Екатеринбурге вырастят 80 тысяч личинок радужной форели
© Служба новостей «URA.RU»
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Форель планируют поставлять в магазины
Форель планируют поставлять в магазины Фото:

В Екатеринбурге вырастят 80 тысяч икринок радужной форели. В России эта рыба стоит минимум в два раза дороже, чем во всем мире. Корреспондент URA.RU побывал на Зеленоборском рыборазводном заводе и своими глазами увидел мальков, которые вырастут к концу года, а затем могут оказаться на прилавках местных магазинов. 

«Партия в 80 тысяч икринок форели породы „Адлер“ приехала, прошла инкубационный период. Маленькие букашки [из икры] появились, надеемся, что они дорастут до посадочного материала и успешно попадут в водоемы области, а мы все предприятия, которые занимаются производством товарной рыбы, постараемся обеспечить. Жители с удовольствием приобретают рыбу, самое главное — сделать ее доступной по цене», — рассказал первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. И подчеркнул, что рыба, выращенная силами завода, поступает в общепит и на прилавки магазинов. 

В магазинах цены на рыбу варьируются. По словам главного рыболова предприятия Александра Шахманаева, килограмм мелкой форели в опте может стоить 750 рублей. «В среднем цены составляют от 1200 до 1500 рублей, если особи были с икрой. Без икры: 850-1200 рублей, все зависит от размера». 

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В Екатеринбурге вырастят 80 тысяч икринок радужной форели. В России эта рыба стоит минимум в два раза дороже, чем во всем мире. Корреспондент URA.RU побывал на Зеленоборском рыборазводном заводе и своими глазами увидел мальков, которые вырастут к концу года, а затем могут оказаться на прилавках местных магазинов.  «Партия в 80 тысяч икринок форели породы „Адлер“ приехала, прошла инкубационный период. Маленькие букашки [из икры] появились, надеемся, что они дорастут до посадочного материала и успешно попадут в водоемы области, а мы все предприятия, которые занимаются производством товарной рыбы, постараемся обеспечить. Жители с удовольствием приобретают рыбу, самое главное — сделать ее доступной по цене», — рассказал первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. И подчеркнул, что рыба, выращенная силами завода, поступает в общепит и на прилавки магазинов.  В магазинах цены на рыбу варьируются. По словам главного рыболова предприятия Александра Шахманаева, килограмм мелкой форели в опте может стоить 750 рублей. «В среднем цены составляют от 1200 до 1500 рублей, если особи были с икрой. Без икры: 850-1200 рублей, все зависит от размера». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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