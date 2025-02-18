Baza: тысячи компьютеров в РФ заражены криптомайнером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры маскировали вредоносные программы под игры
Хакеры маскировали вредоносные программы под игры Фото:

Тысячи компьютеров российских пользователей заражены вирусом, который распространяли хакеры под видом игр. Как сообщают telegram-каналы, программа могла использоваться для майнинга криптовалюты.

«После установки зараженного файла с торрента жертва получала доступ к игре, но вместе с ней на компьютер устанавливался загрузчик, который по команде с сервера злоумышленников загружал майнер... Мощность зараженной техники использовалась для получения криптовалюты», — передает telegram-канал Baza.

Схему обнаружила команда Kaspersky GReAT. Зловредное ПО было найдено в BeamNG.drive, Dyson Sphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod.

Большинство потенциальных жертв находилось в России, Беларуси, Казахстане, Германии и Бразилии. Точное количество зараженных компьютеров неизвестно, но, по данным отраженных атак, речь идет о минимум нескольких тысячах пользователей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тысячи компьютеров российских пользователей заражены вирусом, который распространяли хакеры под видом игр. Как сообщают telegram-каналы, программа могла использоваться для майнинга криптовалюты. «После установки зараженного файла с торрента жертва получала доступ к игре, но вместе с ней на компьютер устанавливался загрузчик, который по команде с сервера злоумышленников загружал майнер... Мощность зараженной техники использовалась для получения криптовалюты», — передает telegram-канал Baza. Схему обнаружила команда Kaspersky GReAT. Зловредное ПО было найдено в BeamNG.drive, Dyson Sphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod. Большинство потенциальных жертв находилось в России, Беларуси, Казахстане, Германии и Бразилии. Точное количество зараженных компьютеров неизвестно, но, по данным отраженных атак, речь идет о минимум нескольких тысячах пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...