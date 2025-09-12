Минобороны Беларуси заявило о готовности к провокациям на учениях «Запад-2025»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Муравейко, учения проводятся для повышения уровня подготовки армий
По словам Муравейко, учения проводятся для повышения уровня подготовки армий Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Белоруссия готова ответить на любые провокации, которые могут возникнуть во время учений «Запад-2025». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

«Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения „Запад-2025“», — заявил Муравейко. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Беларуси. Он отметил, что учения не направлены против третьих стран и проводятся для повышения уровня подготовки армии.

Учения состоят из двух этапов: сначала отрабатывается отражение ударов условного противника и организация обороны, затем — освобождение территории от вражеских формирований. Маневры проходят в Витебской, Минской и Гродненской областях и завершатся 16 сентября. В ходе учений особое внимание уделяется применению современных средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и искусственного интеллекта для поддержки командования.

С 12 по 16 сентября в Беларуси состоятся учения «Запад-2025» с участием российских и белорусских военных. Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, военные отработают совместные действия для обеспечения безопасности Союзного государства, а также применение комплекса «Орешник». В связи с учениями Польша официально закрыла свои границы с Белоруссией на неопределенный срок из-за соображений безопасности, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белоруссия готова ответить на любые провокации, которые могут возникнуть во время учений «Запад-2025». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко. «Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения „Запад-2025“», — заявил Муравейко. Его слова приводит пресс-служба Минобороны Беларуси. Он отметил, что учения не направлены против третьих стран и проводятся для повышения уровня подготовки армии. Учения состоят из двух этапов: сначала отрабатывается отражение ударов условного противника и организация обороны, затем — освобождение территории от вражеских формирований. Маневры проходят в Витебской, Минской и Гродненской областях и завершатся 16 сентября. В ходе учений особое внимание уделяется применению современных средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и искусственного интеллекта для поддержки командования. С 12 по 16 сентября в Беларуси состоятся учения «Запад-2025» с участием российских и белорусских военных. Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, военные отработают совместные действия для обеспечения безопасности Союзного государства, а также применение комплекса «Орешник». В связи с учениями Польша официально закрыла свои границы с Белоруссией на неопределенный срок из-за соображений безопасности, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...