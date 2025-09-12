МИД Японии изменил предупреждение о поездках в РФ, допустив их при необходимости

МИД Японии внесло изменения в формулировку предупреждения относительно поездок в Россию, заменив прежний призыв полностью воздерживаться от посещения страны на положение, допускающее пребывание при наличии действительно неизбежных обстоятельств. Как заявил генсек правительства Японии Есимаса Хаяси, сейчас, за исключением отдельных приграничных с Украиной территорий, общая ситуация в РФ относительно стабильная.
«Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться», — заявил Хаяси на пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости.
К числу таких «неизбежных обстоятельств» относятся, по его словам, гуманитарные задачи, а также деловые поездки, обучение, научная и образовательная деятельность, а также участие в культурных и художественных обменах. На интерактивной карте в спецразделе сайта японского МИД, посвященном предупреждениям о рисках при поездках за рубеж, практически вся территория РФ за исключением приграничных с Украиной районов по-прежнему отмечена оранжевым цветом. Это соответствует третьему из четырех уровней опасности. При этом сопроводительный текст к карте был скорректирован в соответствии с новыми рекомендациями.
Данный уровень тревоги был установлен еще в марте 2022 года на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Для приграничных регионов, обозначенных красным цветом, продолжает действовать максимально высокий — четвертый — уровень предупреждения. МИД Японии частично пересмотрело содержание предупреждения о поездках в Россию 12 сентября. Изменения вступают в силу с настоящего дня, отметил Хаяси. Он также подчеркнул, что сохраняются определенные риски, связанные с продолжающимся конфликтом в Киеве, и напомнил о действующих рекомендациях по эвакуации из приграничных с Украиной российских регионов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Он объяснил свою позицию тем, что в этих двух странах существует угроза оказаться в заложниках.
