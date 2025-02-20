«Пришло время»: Трамп собирается попрощаться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинцам нужно выбрать нового президента. Американский лидер подчеркнул, что «время пришло» для ухода нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.
«У Украины не было выборов очень долго. Время пришло. Прекрасно говорить, знаете, „мы не можем проводить выборы“, но время для выборов», — заявил Дональд Трамп во время выступления на саммите предпринимателей. Трансляция велась на сайте Белого Дома.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, однако проводить новые выборы на Украине не стали. Нелегитимный статус Зеленского добавляет юридических сложностей в принятии решений по завершению конфликта на Украине. Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в развале Украины, отметив, что он уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на спецоперацию, передает RT.
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