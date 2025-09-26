Путин пообещал пересмотреть участие России в БДИПЧ ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос выхода России из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, обсудив его с МИД и обеими палатами Госдумы. Инициативу подняла глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом, назвав организацию недемократичной и заявив, что участие России легитимизирует ее работу.
«Хорошо, Элла Александровна. Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему», — заявил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
«Эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная. Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами — с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших», — заявила Памфилова. Глава ЦИК отметила, что молдавские власти не допустили российских наблюдателей к выборам, а БДИПЧ ОБСЕ не предприняло мер для защиты их прав.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) является ключевым подразделением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагающимся в Варшаве. Основная задача ведомства заключается в содействии государствам-участникам ОБСЕ в реализации их обязательств в области человеческого измерения, обеспечении проведения демократических выборов, укреплении принципов верховенства права и соблюдении прав человека. К числу приоритетных направлений деятельности БДИПЧ относятся мониторинг избирательных процессов, предоставление экспертной поддержки правительствам по вопросам развития демократических институтов и защиты прав человека, а также противодействие проявлениям дискриминации и нетерпимости в государствах-участниках организации.
